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Helikopter kazasına ilişkin dava başlandı

Büyükçekmece’de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının davası görülmeye başlandı. 3 sanığın yargılandığı davada, 1 tutuksuz sanık katılırken, mahkeme heyeti 2 sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:01
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Helikopter kazasına ilişkin dava başlandı

Helikopter kazasına ilişkin dava başlandı
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İHA

Büyükçekmece’de 10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş’ye ait helikopterin düşmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Tamer Tunca ile avukatı katıldı. Sanık Tamer Tunca savunmasında, “Ben o dönem Endem İnşaat’ın yetkilisi ve yönetim kurulu üyesiydim. Biz kulenin inşaatı sırasında tüm izinlerini almıştık. Sivil Havacılık’tan da tüm izinleri almıştık. Biz gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Sanık avukatı ise, “Alınan bir raporda ışıkların yanmadığı söylenmiştir. Olay tarihinde ışıklandırma mevcuttur. Buna ilişkin gerekli belgeleri sunacağız” şeklinde konuştu.

 

SANIKLARA ZORLA GETİRİLME KARARI
Mahkeme heyeti, sanıklar Osman Naci Endem ve Mehmet Enis Özgül’ün bir sonraki duruşmaya adreslerinden zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden,
10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası anlatıldı. Eczacıbaşı Havacılık A.Ş’ye ait helikopterin saat 08.20’de, Büyükçekmece ilçesinde Tüyap Fuar Alanı yakınlarında kuleye çarparak düşmesi sonucu ölümlü hava aracı kazası meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile yolcu olarak bulunan Türk vatandaşı Salim Özen ve Rusya Federasyonu vatandaşları olan İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova, Aleksandr Vanın olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca müteveffa pilotların, uçuş şartlarını koruyamamalarına rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmekte ısrar etmeleri neticesinde, kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri ancak göremedikleri anlaşılan şekilde, kuleye ana palin teması sonucunda kaza meydana geldiği belirtildi. Şüphelilerin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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