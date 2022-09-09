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Efeler şehri İzmir'de gökyüzünün efeleri. Askeri helikopterler İzmir'in kurtuluşu şerefine havada zeybek oynadı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:32
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İzmir'in kurtuluşu şerefine askeri helikopterler havada zeybek oynadı

Efeler şehri İzmir'de gökyüzünün efeleri. Askeri helikopterler İzmir'in kurtuluşu şerefine havada zeybek oynadı
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9 Eylül 1922 yılında İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlarken dikkat çeken bir görüntü geldi. Görüntüde iki helikopter çalan zeybek müziği ile karşılıklı zeybek oynadı.

Gazeteci Yılmaz Özdil de sosyal medya hesabından o anları paylaşarak şöyle dedi:

Efelerin efesi İzmir'imde, 9 Eylül şerefine tarihte ilk, havada zeybek.

O anlar sosyal medyada da izlenme rekoru kırdı.KUTLAMALAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

İzmirliler güne Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100.Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başladı. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayan tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Sabah Zafer Yürüyüşü ile başlayan 9 Eylül etkinlikleri gün boyu devam edecek. Akşam Gündoğdu Meydanı’nda ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük görsel şov sahnelenecek. İzmir’in kurtuluşu 1300 metrekare dev ekranlarda, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak ve 180 dansçı ile canlandırılacak. Muhteşem gece megastar Tarkan’ın Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı arasında Kordonboyu'ndaki sahnede vereceği konserle son bulacak.

KUTLAMALAR 10 EYLÜL’DE DE DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de AirShow gösterilerine devam edecek. Gösteriler 15.30’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Saat 16.00’da ise Gündoğdu Meydanı’nda 100. Yıl Anı Taşı Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yerine konulacak.

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