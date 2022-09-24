Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da böyle dedi: Helikopterden gördüm hani ekonomi çökmüştü. Yollar tıklım tıklım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'daki toplu açılış töreninde konuşurken, "Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı. Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar tıklım tıklım yollar dolu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomik krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "Dünyada hava limanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Türkiye'de köprülerimiz evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı. Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Özbekistan'dan New York'a geçtik. BM Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya üç gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun gerek yaptığımız konuşma gerekse milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken, yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük. Ve Rabbim de önümüzü açtı. Ve yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakam'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var.

Enerjide çok sayıda iletim hattında yapılan yenileme çalışmalarının ve trafo ilavelerinin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde İller Bankası tarafından inşa edilen kanalizasyon, içme suyunun resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Arifiye-Pamukova tren hattında inşa edilen alt geçidi, emniyet müdürlüklerimizin hizmet binalarını bugün açıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ulaşımdan altyapıya 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaeli, Taraklı, Karasu, Pamukova, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli belediyelerimiz de pek çok kıymetli yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 1 milyar 100 milyon lirayı bulan yatırımlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sakaryamıza kazandırdığımız eser ve hizmetler bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 486 adet derslik, ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Yurt binaları açtık. Toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini kazandırdık. Halen 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle 7 adet sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Sakarya'da 900 bin metrekare büyüklüğü sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 250 bin konut projesi kapsamında Sakaryamıza 2 bin 750 konut inşa edeceğiz. Serdivan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtık.

133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 401 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu, çevre yolu dahil İznik-Mekece, Sakarya-Taraklı, Geyve-Taraklı turizm bağlantı yolunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Çok sayıda yol projesini de önümüzdeki ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Daha önce sözünü verdiğimiz Karapürçek yolunun inşasına bu yıl başlıyoruz. Sakarya'yı hızlı tren ile buluşturmakla kalmadık, fabrikasını da burada kurduk. Karasu Limanı'nı tamamlayıp işletmeye açtık. Şehrimize 2 baraj, 4 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Ballıkaya Barajı'nın inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Fiziki gerçekleşmeleri yüzde 60 bulan Geyve-Doğantepe-Merkez-Beşevler Barajları 17 bin dekar araziyi sulayacaktır. Sakaryalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide Sakarya'da son 20 yılda bir endüstri, 5 yeni organize, 1 tekno park, 22 ARGE merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk.