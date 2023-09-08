Hem kalbi koruyor hem de hafızayı fişek gibi yapıyor. Mucize bitkinin iyi gelmediği şey yok

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Hem kalbi koruyan hem de hafızayı fişek gibi yapan keten tohumunun faydaları dikkat çekti.

Keten tohumuyla ilgili detaylar…

KETEN TOHUMU KALBİ KORUYOR BEYİN SAĞLIĞINI BÖYLE DESTEKLİYOR

Keten tohumlarında bol miktarda bulunan alfa-linolenik asit, omega-3 kaynağı içerir. Bu yağ asitleri, beyin sağlığını destekleyebilir, inflamasyonu azaltabilir ve kalp sağlığını koruyabilir.

Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalarda, keten tohumunda bulunan alfa-linolenik asitin beyin sağlığını da desteklediği ortaya çıktı.

KETEN TOHUMU NEDİR?

Keten tohumu, Linum Usitatissimum olarak da bilinen keten bitkisinden elde edilen bir tohumdur.

Anavatanı Mısır olarak bilinir. Ancak farklı iklim koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabildiğinden günümüzde pek çok ülkede yetiştirilir.

Çok uzun yıllardır tekstil alanında kullanılan keten ilk kez Kuzey Amerika’da tohum amaçlı yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde daha çok tahıl olarak kullanılan keten tohumuyla zengin besin değerlerine sahip ekmek ve atıştırmalıklar üretilir. Ayrıca tohumun ezilmesiyle elde edilen keten yağı kozmetik sektöründe de kullanılır.

KETEN TOHUMU NELERE İYİ GELİR FAYDALARI NELERDİR?

-Antioksidan deposu

-Sindirim sistemini destekler

-Kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlar

-Kan şekerini dengeler

-Cilt sağlığına iyi gelir

-Tok tutar

-Kabızlığa iyi gelir

-Tansiyon dengesinin ayarlanmasında faydalı olabilir

KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR BESİNLERLE NASIL YENİR?

Keten tohumunu öğütülmüş olarak tüketmek sindirim açısında oldukça önemlidir.

Keten tohumu toz halinde çeşitli tariflere eklenerek tüketilebilir. İşte keten tohumu tüketmenin yolları:

Keten tohumu tozunu suya ya da yapacağınız faydalı içeceklere ekleyebilirsiniz.

Yoğurdun içine karıştırarak, kurabiye, kek ya da ekmeklere pişirmeden önce ekleyerek tüketebilirsiniz.

Et veya sebze köftesine keten tohumu ekleyerek sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz.

KETEN TOHUMUNU KİMLER YİYEMEZ? KETEN TOHUMU TÜKETMENİN RİSKİ VAR MIDIR?

Keten tohumunu tüketmeden önce mutlaka uzmana danışarak olası etkilerine karşı önlem almak gerekmektedir. Özellikle hamile ve emzirenler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, alerjen yapıya sahip olanlar keten tohumu tüketiminde dikkatli olmalıdır.