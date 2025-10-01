Hem manevi hem maddi! Galatasaray ihya oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Galibiyet golünü 16. dakikada Nijeryalı yıldız Victor Osimhen penaltıdan attı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisini de unutturdu.

Liverpool 7 ay sonra gol atamadı

Galatasaray, "Devler Ligi"nde sahasında oynadığı maçlardaki galibiyet özlemini de dindirdi. Cimbom, evinde son olarak 28 Kasım 2018'de Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray sonraki 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sarı kırmızılı takım, Liverpool galibiyetiyle önemli bir geliri de kazasına koydu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlara, maç başına 2 milyon 100 bin Euro galibiyet primi veriliyor.

Bilet geliri ve GS Store satışları da dahil edildiğinde Galatasaray önemli bir kazancın sahibi oldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu haklı çıktı! Liverpool eski Liverpool değil ama Galatasaray eski Galatasaray

Yorumcular dev maçı değerlendirdi: Manchester City o kadar da korkutucu gelmiyor!

UEFA listeyi güncellendi: Türkiye'nin puanı yükseldi

İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!