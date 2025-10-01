Hem manevi hem maddi! Galatasaray ihya oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, ekonomik olarak da önemli bir geliri kasasına koydu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Galibiyet golünü 16. dakikada Nijeryalı yıldız Victor Osimhen penaltıdan attı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisini de unutturdu.

Galatasaray, "Devler Ligi"nde sahasında oynadığı maçlardaki galibiyet özlemini de dindirdi. Cimbom, evinde son olarak 28 Kasım 2018'de Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray sonraki 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sarı kırmızılı takım, Liverpool galibiyetiyle önemli bir geliri de kazasına koydu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlara, maç başına 2 milyon 100 bin Euro galibiyet primi veriliyor.

Bilet geliri ve GS Store satışları da dahil edildiğinde Galatasaray önemli bir kazancın sahibi oldu.

