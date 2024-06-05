Hem sağır hem dilsiz olması rapçi olmasına engel olmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Hem sağır hem dilsiz olması rapçi olmasına engel olmadı

Kongolu sağır-dilsiz rapçi MC Baba, 2023'te solo kariyerine geçiş yaparak büyük bir adım attı. İlk büyük uluslararası hiti "Oko Lela Epa Ya Nani"de kelime yerine anlamsız sesler kullanarak dikkat çekti.

Kongolu sağır-dilsiz rapçi MC Baba, sosyal medyada yayımlanan yeni şarkısıyla kısa sürede gündem oldu. Kariyerine 2021 yılında başlayan MC Baba, başlangıçta Paterne Maestro ile "La Baseron" adlı ikilinin bir parçasıydı. Ancak, 2023 yılında solo kariyer yapmaya karar verdi ve bu süreçte ilk büyük uluslararası hitini çıkardı.

MC Baba'nın "Oko Lela Epa Ya Nani" adlı şarkısı, "Kimin için ağlayacaksın?" anlamına gelirken, kelime yerine anlamsız seslerin kullanıldığı bu eser, müzik dünyasında farklı bir yer edindi. MC Baba, şarkılarında anlamlı sözler kullanmadan, sadece seslerle duyguları ifade etme yeteneğiyle tanınıyor.

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