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Kadınlara meme kanseri müjdesi. Hemen başlayın

Bir araştırmaya göre, kadınların fiziksel aktivitelerini artırarak hareketsiz kaldıkları süreyi azaltmaları meme kanseri riskini de azalttığı vurgulandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:18
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Hemen başlayın. Kadınlara meme kanseri müjdesi. Fiziksel aktiviteye başlayın

Kadınlara meme kanseri müjdesi. Hemen başlayın
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Avustralya, İngiltere ve ABD'den bir grup araştırmacı, 130 bin 957 kadın üzerinde yaptıkları araştırmayla fiziksel aktivite ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi incelendiği bildirildi. Araştırma yaptıkları kadınların 76 bin 505’ine meme kanseri teşhisi konmuştu.

Araştırmacılar, genel aktivite seviyeleri ile kanser riski arasında nedensel bir ilişki kurmak için genetik analizi kullandı.

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan çalışmada fiziksel aktivitesini artıran kadınlarda tüm meme kanseri türlerinde risklerin azaldığı görüldüğü vurgulandı.

Daha önce de bu konu üzerine yapılan araştırmalar fiziksel aktivite ile meme kanseri arasında bir bağlantı bulmuştu. Ancak önceki araştırmalar fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azaltması arasında bir nedensellik kuramamıştı.

“TÜM MEME KANSERLERİNDE RİSK DÜŞÜYOR”

Victoria Cancer Council Victoria’dan Doç. Dr. Brigid Lynch, “Fiziksel aktivitenin gerçekten daha düşük oranda meme kanserine neden olup olmadığı veya bu ilişkinin diğer faktörler tarafından karıştırılıp karıştırılmadığı konusunda her zaman biraz belirsizlik olmuştur. Örneğin, fiziksel olarak daha aktif olma eğiliminde olan kadınlar, başka şekillerde de daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olabilirler" derken, yeni araştırmanın sonuçlarını şu şekilde anlattı:

“Yeni çalışma kesinlikle nedensel bir etki olduğunu öne sürüyor: Fiziksel aktivite meme kanseri geliştirme riskinizi azaltır. Tüm meme kanseri türlerinde risk azalması gördük.”

Araştırmada, İngiltere’deki Biobank’ın yanı sıra Meme Kanseri Derneği Konsorsiyumu’nun bir parçası olarak yürütülen 76 farklı araştırmadaki veriler kullanıldı. Buna göre, fiziksel aktivitenin kan dolaşımındaki hem östrojen hem de androjen hormonlarının miktarını azalttığı için meme kanseri riskini azalttığı düşünülüyor.

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