Hemşireden cinsel saldırı iddiası. Doktor gözaltına alındı 

İstanbul Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor, dün nöbetçi hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Hastanede görevli kadın çalışanlar benzer taciz vakalarının sıkça yaşandığını ve hastane yönetiminin bu iddiaların üzerini örttüğü iddiasıyla basın açıklaması yapma kararı aldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 19 yıldır hemşire olarak görev yapan H.Z. dün ameliyathane nöbetçisi olarak kaldığı hastanede nöbetçi odasında istirahat ederken iddiaya göre içeri asistan doktor S.E. girdi. H.Z. kendisi uyurken odaya giren S.E.'den rahatsız olarak dışarı çıkmasını istedi. Ancak S.E., H.Z.'ye cinsel saldırıda bulundu.

H.Z., olayın ardından psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun yanına giderek başına gelenleri anlattı ve daha sonra da polisi arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis asistan doktor S.E.'yi gözaltına aldı.

KADIN ÇALIŞANLAR BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Kadın çalışanlar hastanede taciz vakalarının çok sık yaşandığını ancak hastane yönetiminin iddiaların üzerini örten bir tutum göstermesinden ötürü pek çok mağdurun şikayetçi olamadığını anlattı. H.Z.'nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen kadın çalışanlar yarın (13 Mart Pazartesi) 12.30'da hastane önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.