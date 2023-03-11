11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Stranger Things yıldızı Grace Van Dien’den cinsel taciz itirafı! Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü

Stranger Things yıldızı Grace Van Dien’den cinsel taciz itirafı! Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü

Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things dizisinin yıldızı Grace Van Dien cinsel taciz nedeniyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı ve üçlü ilişki itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:35
Takip Et

Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü! Stranger Things yıldızı Grace Van Dien’den cinsel taciz itirafı

Stranger Things yıldızı Grace Van Dien’den cinsel taciz itirafı! Ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küstü
+
Aa
-

'Stranger Things', 'Greenhouse Academy' ve 'Lady Driver' gibi yapımlarda yer alan 26 yaşındaki Grace Van Dien, bir film yapımcısının kendisine üçlü ilişki teklif etmesinin ardından oyunculuğu bıraktığını söyledi. Stranger Things'de 'Chrissy Cunningham'ı canlandıran ünlü isim, Twitch yayıncılığına yöneldi.

Asıl mesleğine ara verip Twitch platformu üzerinden yayın yapmaya başlayan Van Dien adını açıklamadığı bir film yapımcısının kendisine sette üçlü ilişki teklif ettiğini anlattı.
“Olay şöyle, daha sık yayın açıp oyunculuk projelerini reddettiğim için insanların bana kızdığını gördüm ancak gerçek şu ki; yer aldığım son birkaç projede birlikte çalıştığım insanlarla pek iyi deneyimler yaşamadım.”

"AĞLADIM VE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Güzel oyuncu yayınladığı videoda şunları söyledi; 'Yaptığım son filmlerden biri, yapımcılardan biri benden... İlişki yaşadığı bir kızı işe aldı ve sonra ona, bana onlarla üçlü ilişki yaşamamı teklif ettirdi. Bunu yaptıran kişi benim patronumdu. Benden istediği şeyi yapmadım, ağladım ve çok üzüldüm.

Ünlü oyuncu, yaşadığı cinsel tacizin ardından bir süre oyunculuk tekliflerine sıcak bakmadığını da dile getirdi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿TFF 2. Lig'de 26. hafta sonuçları
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Beşiktaş Emlakjet farklı kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Oğuzhan Tüzün Dünya Kupası'nda altın kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
﻿Real Madrid geriden gelip kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.