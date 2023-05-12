Henüz maaş bağlanmayan EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu. Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, henüz maaş bağlanmayan EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı.

Henüz maaş bağlanmayan EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu. Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız" dedi.

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