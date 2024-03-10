Hepiniz oradaydınız

Kimse bizim bir şeyden haberimiz yok demesin. Hep birlikte bu ülkeyi bu hale getirdiniz. Bazılarımız görevini yaparak karşı çıktı, bazılarımız seyretti, diğer bazılarımız destek oldu.

Susanlarla, destek olanların vebali büyüktür.

Habur sınır kapısına çocuk katili PKK’lılar için bu ülkenin hakimleri, savcıları götürülüp çadır mahkemeleri kurulurken, oradaydınız.

Oslo’da bu milletin vatanı, birliği, geleceği pazarlık edilirken, PKK Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi konumuna getirilirken, oradaydınız.

Çözüm süreci adı altında PKK’ya çiçekler sunulup karşı çıkanlar vampir ilan edilirken oradaydınız.

İmralı, HDP’liler tarafından su yolu edilirken, Apo’ya Sayın demek suç olmaktan çıkarılırken, oradaydınız.

Dolmabahçe’de bu milletin idam fermanı AKP ile HDP arasında imzalanırken, oradaydınız.

Suriye’nin bütünlüğü için Esad’a destek olmak yerine, Emevi camiinde namaz kılıp Mehdi olmak için Suriye karıştırılıp milyonlarca sığınmacı bu ülkeye yığılırken, oradaydınız.

CB, Biden’le görüştükten sonra Afganistan’da ne kadar ABD işbirlikçisi varsa hepsi buraya gönderilirken, oradaydınız.

Yirmi iki yılda yandaşa kolay ihale vermek, işi kılıfına uydurmak için iki yüz küsur defa Kamu İhale Kanunu değiştirilirken, oradaydınız.

Devletin kurumları, Adliyesi, Emniyeti FETÖ’ye teslim edilip- aynı menzile yürüyoruz- denilirken oradaydınız.

Bu ülkenin namusu olan kozmik odaya girilirken, oradaydınız.

FETÖ ve PKK bahane edilip her gün biraz daha demokrasiden uzaklaşılıp, tiranlık düzeni kurulurken, oradaydınız.

Yüce İslam dini, din ve hayat rehberi olmaktan çıkarılıp, iktidarın basit bir aparatı haline getirilirken oradaydınız.

17-25 Aralık’ta rüşvet ve yolsuzluk için Zarrab’ın önüne yatılırken, oradaydınız.

Dünyanın bütün mafyaları bu ülkeye koşup vatandaşlık alarak kanun dışı faaliyetlerini burada yürütürken, oradaydınız.

Ballı ihaleler hep aynı müteahhitlere verilirken, oradaydınız.

Bu ülkenin milyarlarca doları - ben ekonomistim- diyenler tarafından çarçur edilirken oradaydınız.

Camiler mabet olmaktan çıkarılıp, AKP’nin şubesi haline getirilirken, hutbeler din öğretmek yerine siyaset telkin ederken, oradaydınız.

Ülkeyi bütünleştirmesi gerekenler, “bizden olmayana hizmet yok, ya Sisi ya biz” derken oradaydınız.

Sisi ile barışmak için elli türlü takla atıldığında yine oradaydınız.

Ekonomi bitmiş, emekli perişan, enflasyon ve hayat pahalılığı dayanılmaz, insanlar yarı aç yarı tok iken, siz hala oradasınız.

Bu ülke, sadece 22 yıldır yönetenler yüzünden bu hale gelmedi, sizin aymazlığınız, partizanlığınız, vicdansızlığınız, sınırsız ve hesapsız desteğiniz yüzünden bu hale geldi.

El birliği ile bu ülkeyi bitirdiniz. Hala bu ülkeye verdiğiniz zararın farkında değilsiniz. Aklı, izanı, vicdanı, feraseti seçeceğinize körlüğü seçtiniz. Sadece kendinizi değil, bu yağmaya destek vermeyen insanları da yaktınız. Milyonlarca insanın hakkına, vebaline girdiniz.

Yerel seçimler son şansınızdır, bu ülkeyi bu yağma, bu rant ve rüşvet sarmalından kurtarın. Aksi takdirde Allah, tarih ve millet önünde sorumlusunuz.