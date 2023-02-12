﻿Hepsinden sorulacak hesabımız var

Korkunç bir felaket yaşadık. Günlerdir büyük bir üzüntüyle elimizden geleni yapmaya çalışarak ve elimizden gelenlerle engelleyemediklerimizin üzüntüsünü yaşayarak, büyük bir umutla güzel haberler almayı bekliyoruz.

Binlerce kişi öldü. Yüzlerce çocuk öksüz ve/veya yetim kaldı. Kimisi tüm ailesini kaybetti, kendinin kurtulmuş olmasına dahi sevinemedi…

Hepimizde günlerdir tuhaf bir mahcubiyet… Sıcak bir çatı altında olmanın, sıcak yemek yiyor olmanın, sevdiklerimizin yanında olabilmenin ne büyük lüks olduğunu anlıyoruz yeniden…

Sahip olduklarımıza, yaşıyor olduğumuza şükrederken, aynı şeylerin başımıza gelme ihtimalinin endişesi aklımızın bir köşesini kemiriyor.

Acımız büyük. Yaralarımız derin ve bu yaraları sarmak hiç kolay olmayacak.

S öylenecek ç ok şey var

İnsan hayatını hiçe sayarak, yalnızca cebini doldurmanın derdine düşen müteahhitlere,

Kim bilir neyin karşılığı olarak veya kimin hatırı sayılarak koşulları uygun olmayan projelere imza atan yetkililere,

Bilim insanlarının ikazlarını yabana atarak, alacakları bir oyun peşine düşerek siyaset yapanlara,

Yüzlerce raporu, plan metnini yalnızca çalışıyormuş gibi görünmeye çıkaran, her şeyi siyasi propaganda aracı olarak kullanan, ancak gerektiğinde, doğru anda doğru müdahaleyi yapamayan tüm yetkililere,

Geç verilmiş, yanlış verilmiş her kararın arkasındaki isme,

Liyakatin önemini hâlâ anlamamış olanlara,

İnisiyatif alamayan, görev sorumluluğunu yerine getiremeyen tüm devlet yetkililerine,

Organize olunamadığı gibi, depremzedeler için iyi bir şeyler yapmak için çabalayanları engelleyecek kadar siyasi hırslarının esiri olanlara,

Söyleyecek çok sözümüz var.

Hepsinden hesabını yargı önünde soracağız.

Şeyma 'nın vasiyeti

"Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın." demiş bu hafta iki kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Şeyma, iki yıl önce yaptığı paylaşımda.

Şeyma için, iki kardeşi için ve verdiğimiz tüm kayıplar için, hakkımızı arayacağız.