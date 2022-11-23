Akşener'den Erdoğan'a ekonomi tepkisi: Hepsini sen yönetiyorsun, sen

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener’in gündeminde iktidarın yanlış ekonomi ve dış ilişkiler politikaları vardı.

Ekonominin kötü yönetildiğini ve sorumluluğun iktidar tarafından başkalarına atılmak istendiğini belirten Akşener, açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da tepki gösterdi.

Akşener, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun sebebini, üreticide arıyor.

Mesela; Pahalılığın sebebini, çiftçide arıyor.

Mesela; Marketteki, pazardaki yangının sebebini, esnafta arıyor.

Gerçekler gün gibi ortada Sayın Erdoğan!

Sen ne kadar kendini kandırsan da;

Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nı, üreticilerimiz yönetmiyor.

Merkez Bankası‘nı, çiftçilerimiz yönetmiyor.

Devletin hazinesini, esnafımız yönetmiyor.

Bunların hepsini sen yönetiyorsun, sen!"