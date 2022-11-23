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  • Erdoğan kürsüye Rabia selamıyla çıktı. Sisi ile gülerek el sıkışmıştı

Erdoğan kürsüye Rabia selamıyla çıktı. Sisi ile gülerek el sıkışmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Kasım tarihinde Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşme sırasında gülerek el sıkışmıştı. Erdoğan bugünkü grup toplantısında ise kürsüye "Rabia" işareti yaparak çıktı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Grup toplantısına Rabia selamıyla çıktı. Erdoğan Sisi ile el sıkışmıştı

Erdoğan kürsüye Rabia selamıyla çıktı. Sisi ile gülerek el sıkışmıştı
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Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da Abdülfettah Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuş, muhalefet sert tepki göstermişti.

Bugün gerçekleşen İYİ Parti Grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşme üzerinden yüklenmiş, "Sayın Erdoğan’ın gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki, yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı demek ki, futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, "Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini, Sisi‘ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da, Katar’da bırakıp, gelmiş oldu" açıklamalarında bulunmuştu. Akşener'in bu ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Rabia" işareti yapması ise dikkat çekti.

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Abbas
23.11.2022 17:09
Dünya küçük ajana gerek yok, Sisi bu hareketi görüyor, İsrail’e Van Minut dedik, elimize ne geçti, akp 12 sene daha iktidarda kaldı, vatandaşa ne sağladı? Teklik !! Diklik  
 
e
23.11.2022 17:08
wikilis belgelerinde erdoğan için tabanını tutmak için bu tür davranış ve konuşmalar yaptığını yazmişlardı buda bir örnek sayılır  
 
art direktör
23.11.2022 17:06
Raks edenle Rakkase aynı şey değildir.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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