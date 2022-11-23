Erdoğan kürsüye Rabia selamıyla çıktı. Sisi ile gülerek el sıkışmıştı

Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da Abdülfettah Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuş, muhalefet sert tepki göstermişti.

Bugün gerçekleşen İYİ Parti Grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşme üzerinden yüklenmiş, "Sayın Erdoğan’ın gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki, yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı demek ki, futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, "Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini, Sisi‘ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da, Katar’da bırakıp, gelmiş oldu" açıklamalarında bulunmuştu. Akşener'in bu ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Rabia" işareti yapması ise dikkat çekti.