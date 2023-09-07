Her 8 erkekten birinde görülüyor. Ailenizde varsa dikkat kanser olabilirsiniz

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de yüksek başarı sağlayabildiği vurgulandı.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam hastalığa davetiye çıkardığının altı çizildi.

Uzmanlar prostat kanserine dikkat çekip uyarıda bulundu.

Uzmanlar; baba, kardeş, amca, dayı gibi yakın akrabalarda prostat kanseri geçmişi olan kişilerin bilhassa 40 yaşından itibaren kontrole gitmesi gerektiğini belirtip uyardı.

Bu hastalık her 8 erkekten birinde görülüyor.

İşte birçok erkeğin korkulu rüyası prostat kanserine ilişkin detaylar...

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır.

Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana gelir. Kanserler, prostatın sadece bir kısmından gelişebileceği gibi birden çok kısmında da gelişebilir.

Genellikle 65 yaş üstünde görülen bu hastalık erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir. Fakat tedavi edilmezse zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı yaratabilir. Böyle hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı şikayetler meydana gelir.

Tanı ve tedavide geç kalınmış bazı hastalarda kanserli dokular prostat içinde sınırlı kalmayıp etraf dokulara yayılım gösterebilir.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

-Kesintili idrar çıkışı

-İdrar yapmaya başlamada ve bitirmede zorluk çekme

-İdrarda kan görme-Menide kan görme

-Sancılı boşalma

-Sık tuvalete gitme

-Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma

-Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma

-İdrar kaçırma

-İdrar yaparken yanma hissi

-İdrar yapma esnasında ağrı-İdrar damlatma