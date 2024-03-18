Lezzeti çok güzel doyum olmuyor! Deneme amaçlı kurdu 60 metrekarede yetiştirdi… İlk hasadını yaptı, kilosunu 250 liradan satıyor

ÇİLEĞİN KİLOSU 200 İLA 250 LİRA ARASINDA

Hataylı çiftçi Abdullah Yıldırım, deneme amaçlı evinin bahçesinde 60 metrekarelik çilek serası kurdu. İlk üretimi olmasına rağmen başarılı olan Yıldırım, lezzetli bir çilek elde ettiğini söyledi. Yıldırım, çileğin kilosunu 200 ila 250 liradan satışını yaptığını belirtti.

“ÇİLEK ÜRETEREK ŞEHRİN EKONOMİK ANLAMDA KATKI SAĞLAMAK”

Bölgenin ılıman iklimine uygun olarak üretilen çilek, Yayladağı ilçesinde oldukça rağbet görüyor. Yıldırım'ın amacı yaşadı bölgede serada çilek üretimini arttırarak depremin vurduğu şehrine ekonomik anlamda katkı sağlamak.

“SERA OLDUĞU İÇİN ERKEN MAHSUL VERİYOR”

Hasadın erken başladığını ve çilek fiyatının 200 TL civarında satıldığını ifade eden Abdullah Yıldırım, “Çilek yetiştirmek için kendime küçük bir sera kurdum. Serayı geliştirmek için de yeğenimden destek aldım. Devam ediyoruz, çilek üretmeye. Hasat maşallah, iyi. İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul veriyor. Fiyatı 200 ile 250 TL'den veriyoruz. Rabbim bereket versin, güzel. Bu kadar beklemiyordum ama rabbim kısmetimizi bol verdi. Lezzeti çok güzel, doyum olmuyor” dedi.

“ERKEN HASAT OLDU, ŞEKER GİBİ TADI VAR”

Çileklerin doğal olarak yetiştiğine dikkat çeken Murat Sarıkaya, “Abimiz burada kendi çapında sera kurdu. Bu üretimi ilerleyen zamanlarda geliştireceğini söylüyor, yeğeniyle yapıyor. Deneme amaçlı yaptı, mahsuller güzel. Hatta erken hasat oldu. Lezzeti güzel, şeker gibi tadı. Organik üretim, bizde arada gelip yiyoruz” ifadelerini kullandı.