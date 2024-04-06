Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: Elazığ Online
Her derde derman kenger ve gulik otları tezgahlardaki yerini aldı
Tunceli bölgesinde bol miktarda yetişen kenger ve gulik otları besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

İlkbahar'ın gelmesiyle Tunceli’nin dağlık bölgelerinde yetişen, kısa ömürlü kenger ve gulik otları yerel üreticiler tarafından toplanarak pazarcılara satılmaya başlandı.

Papatyagiller familyasından olan kenger otunun C vitamini açısından oldukça zengin. Sayısız hastalığa son derece iyi geldiği uzmanlar tarafından söylenen kenger otu başta migren, diyabet, mide ağrısı, tansiyon, diş eti rahatsızlıkları, saçkıran, sivilce, safra yolu iltihabı gibi pek çok hastalığa iyi geliyor.

Mikrofonlara konuşan kenger ve gulik satıcısı Zülfü Güngör, Tunceli’nin Pertek ve Ovacık ilçelerinde topladıkları otları Elazığlılarla buluşturduğu için mutlu olduğunu söyledi. Güngör günde 70 ila 100 kilogram civarında kenger ve gulik sattığını da sözlerine ekledi. Yemek yapanlara da tüyo vermekten geri durmayan Güngör kengerin ince ince doğranıp yumurta ile pişirildiğinde muazzam bir tada sahip olduğunu belirtti.

Güngör, ışkın otu severleri müjdeleyerek Ramazan Bayramı'ndan sonra söz konusu otunda tezgahlardaki yerini alacağını söyledi.

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