'Her fırsatta ağzını Atatürk diye açan' diyerek açıkladı. Fatih Altaylı Fenerbahçe'ye seslendi

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde "100. Yıl Kupası fena mı olurdu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Futbol Federasyonu, Cumhuriyet’in 100. Yılındaki Süper Kupa Finalini Suudi Arabistan’da oynatmaya çalışıyor.

Niyeyse.

Her iki kulübün taraftarları bu duruma karşı.

Kulüp yönetimleri ise sessiz.

Galatasaray yönetiminin bunu gereksiz ve zamansız bulduğunu biliyorum ama resmen bir şey söylemiyorlar.

Fenerbahçe yönetimi de sessiz.

Oysa tam da bu yıl.

Bu kupa Türk futbolunun en büyük iki kulübünü karşı karşıya getiriyor.

Sanki Cumhuriyet’in 100. Yılı için denk gelmiş gibi.

Bu maç 100. Yıl Kupası adı altında Türkiye’de oynatılsa.

Bu büyük kupa Samsun’da ya da Cumhuriyet’in ilan edildiği Ankara’da tam da 29 Ekim Gecesi oynansa kötü mü olurdu!

Her fırsatta ağzını Atatürk diye açan, Cumhuriyetçilik bayrağını hep elinde tutan Fenerbahçe ve Fenerbahçe yönetimi böyle bir talepte bulunsa iyi olmaz mıydı?