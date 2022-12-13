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Her gün 3 gram tüketmek yeterli. Yağları ışık hızında eritiyor

Son yapılan çalışmalar her evde bulunan bir baharatın milyonlarca kişinin en büyük sorunlarından biri fazla kilodan kurtulmayı hızlandırdığı ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:06
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Her gün 3 gram tüketmek yeterli. Yağları ışık hızında eritiyor. Kimyonun faydaları

Her gün 3 gram tüketmek yeterli. Yağları ışık hızında eritiyor
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Milyonlarca kişinin en büyük sorunlarından biri fazla kilo olduğu biliniyor. Fazla kilo, obezite dünyanın yakın gelecekteki en büyük sorunlarından biri olarak işareti olabiliyor.

Son yapılan çalışmalar her evde bulunan bir baharatın kilo vermeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla kilo vermeye yardımcı olacak uygulamaları araştırıyor. 

Yapılan deneylerde her gün bir kâse yoğurdun üzerine 3 gram kimyon ekleyerek tüketenlerin diğerlerine nazaran daha hızlı kilo verdiklerinin tespit edilmesi dikkat çekti.

KİMYONUN FAYDALARI

-Kimyon genel olarak sodyum, magnezyum ve uçucu yağlar açısından zengin olduğundan sindirim sistemi için faydalı olup sindirimin hızlanmasını sağlar

-Mide dostu olan kimyon mide bulantısı, ağrısı ve krampları söz konusu olduğunda sıcak suyla tüketilirse bu şikayetlerin ortadan kalkmasını sağlar

-Ayrıca şişkinlik, hazımsızlık gibi problemi olan kişiler kimyon kullanarak doğal yoldan bu rahatsızlıklarını tedavi edebilirler

-Hassas ya da huzursuz bağırsak sendromu olan kişilerin semptomları kimyon sayesinde hafifletilebilir

KİMYON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kimyon çayını hazırlamak için baharat olarak kullandığınız toz kimyonu tercih etmemelisiniz. Tam tadında bir kimyon çayı içmek için şu detaylara dikkat etmelisiniz:

Kimyon çayını sıcak su ile hazırlamalısınız.

Kullanacağınız kimyon, tohum olarak alınmalıdır. Kimyon tohumunu sıcak su ile buluşturmalısınız.

Birkaç dakika sonra kimyon tohumu çayı hazır olacak.

Her içimde taze şekilde hazırlanmasına dikkat etmelisiniz.

Kimyon tohumlarını bir fincan sıcak suda 5 veya 6 dakika bekleterek bitki çayınızı hazırlamış olursunuz.

Çok uzun süre sıcak su içinde kalması, tadının acı olmasına neden olabilir. 1 su bardağı için ölçünüz 1 çay kaşığı olmalıdır.

Evde hazır kimyon tohumu yoksa poşet çay tercih edebilirsiniz. Poşet kimyon çayı da size fayda sağlayacaktır. Ne kadar içmeliyim diye hesap yapacak olursanız;

2 fincanı aşmamanız tavsiye edilmektedir. Aşırı tüketimde yan etkileri ortaya çıkar

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