19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Doğurganlığı arttırmak için bu besinleri mutlaka tüketin. Uzmanlar önerdi

Doğurganlığı arttırmak için bu besinleri mutlaka tüketin. Uzmanlar önerdi

Uzmanlar tarafından doğurganlığı arttırmak için önerilen besinleri tüketmenizin gerekliliği vurgulandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:35
Takip Et

Uzmanlar önerdi. Doğurganlığı arttırmak için bu besinleri mutlaka tüketin

Doğurganlığı arttırmak için bu besinleri mutlaka tüketin. Uzmanlar önerdi
+
Aa
-

tv100’ün haberine göre; Bebek sahibi olmaya çalışırken bunun olabildiğince hızlı gerçekleşmesini için bazı besinlerin tüketilmesi önerildi. Siz ve eşiniz bebek sahibi olmayı deniyor ancak yapamıyorsanız ulaşılması kolay olan besinleri sizler için derledik.

İşte, hem erkek hem de kadında doğurganlığı arttırmak için önerilen o besinler...

35 yaş sonrası doğurganlığın hızla düştüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, günümüzün çalışan kadınlarının doğurganlık yıllarını uzatmanın yolunu araması kaçınılmaz bir gerçektir. Uzmanlar, erkek ve kadınlarda çocuk sahibi olmaları için tüketmeleri gereken besinleri önerdi.

ANNE-BABA OLMAK İÇİN UZMANLAR ÖNERİYOR

Çok sayıda yapılan çalışmanın ardından hem kadın hem de erkekte obezite, hamile kalma şanslarını azaltıyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli yapılan egzersiz hamile kalma olasılığını en üst düzeye çıkartıyor. Sağlıklı yaşayan bireylerin doğurgan olması yüksek ihtimaldir. Gebe kalmaya çalışan çiftler için gıda zehirlenmesine yol açabilecek çiğ et ve yumurtaların tüketilmemesi yönünde uzmanlar uyarıyor. Sadece hamile kalmak için uğraşan çiftlerin yanı sıra tüm bireylerde zararları kanıtlanmış alkol ve tütün ürünlerinin tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor. Özellikle hamilelik planlarınız varsa alkol ve sigarayı sınırlandırmak en doğru karar olacaktır.

SPERMLERİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Baba olmak için bir erkeğin spermlerini iyileştirmesi gerekir. Bu iyileştirmenin en doğal yollarından bir tüketilen besinlerdir. Bir avuç fındık, sperm için iyi olan çinko ve selenyum içerdiğinden, eşiyle birlikte bebek sahibi olmak isteyen erkekler için vazgeçilmez besinler arasında yer almaktadır. 

Sperm kalitesini arttırmak için erkekler ceviz iyi bir besin kaynağıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda kavrulmuş kestanenin de erkekler için doğurganlığın yükseltilmesine yardımcı olduğu biliniyor.

Kadınların doğurganlığını arttırmak için önelerilen besinler arasında brüksel lahanası yer alıyor. Hamilelik sırasında doğumda yaşanacak sorunları önlemek için önemli vitamin ve minarel içeriyor. Bu nedenle kadınlara hamile kalmak için çabaladıkları dönemde folik asit almaları öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
7
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.