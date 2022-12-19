Doğurganlığı arttırmak için bu besinleri mutlaka tüketin. Uzmanlar önerdi

tv100’ün haberine göre; Bebek sahibi olmaya çalışırken bunun olabildiğince hızlı gerçekleşmesini için bazı besinlerin tüketilmesi önerildi. Siz ve eşiniz bebek sahibi olmayı deniyor ancak yapamıyorsanız ulaşılması kolay olan besinleri sizler için derledik.

İşte, hem erkek hem de kadında doğurganlığı arttırmak için önerilen o besinler...

35 yaş sonrası doğurganlığın hızla düştüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, günümüzün çalışan kadınlarının doğurganlık yıllarını uzatmanın yolunu araması kaçınılmaz bir gerçektir. Uzmanlar, erkek ve kadınlarda çocuk sahibi olmaları için tüketmeleri gereken besinleri önerdi.

ANNE-BABA OLMAK İÇİN UZMANLAR ÖNERİYOR

Çok sayıda yapılan çalışmanın ardından hem kadın hem de erkekte obezite, hamile kalma şanslarını azaltıyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli yapılan egzersiz hamile kalma olasılığını en üst düzeye çıkartıyor. Sağlıklı yaşayan bireylerin doğurgan olması yüksek ihtimaldir. Gebe kalmaya çalışan çiftler için gıda zehirlenmesine yol açabilecek çiğ et ve yumurtaların tüketilmemesi yönünde uzmanlar uyarıyor. Sadece hamile kalmak için uğraşan çiftlerin yanı sıra tüm bireylerde zararları kanıtlanmış alkol ve tütün ürünlerinin tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor. Özellikle hamilelik planlarınız varsa alkol ve sigarayı sınırlandırmak en doğru karar olacaktır.

SPERMLERİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Baba olmak için bir erkeğin spermlerini iyileştirmesi gerekir. Bu iyileştirmenin en doğal yollarından bir tüketilen besinlerdir. Bir avuç fındık, sperm için iyi olan çinko ve selenyum içerdiğinden, eşiyle birlikte bebek sahibi olmak isteyen erkekler için vazgeçilmez besinler arasında yer almaktadır.

Sperm kalitesini arttırmak için erkekler ceviz iyi bir besin kaynağıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda kavrulmuş kestanenin de erkekler için doğurganlığın yükseltilmesine yardımcı olduğu biliniyor.

Kadınların doğurganlığını arttırmak için önelerilen besinler arasında brüksel lahanası yer alıyor. Hamilelik sırasında doğumda yaşanacak sorunları önlemek için önemli vitamin ve minarel içeriyor. Bu nedenle kadınlara hamile kalmak için çabaladıkları dönemde folik asit almaları öneriliyor.