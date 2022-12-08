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Mucize karışımdan her gün 1 kâse tüketin. Fazla kilolarınızdan kurtulun

Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın karışımıyla fazla kilolarınızdan kurtulacağınız vurgulandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:44
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Fazla kilolarınızdan kurtulun. Mucize karışımdan her gün 1 kâse tüketin

Mucize karışımdan her gün 1 kâse tüketin. Fazla kilolarınızdan kurtulun
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Yaz aylarına göre metabolizma kış aylarında daha fazla yavaşlayacağı için insanların kilo alması biliniyor. İnsanlar çoğunlukla kış aylarında kendilerini diyetlere vermesi yanlış olarak değerlendirilir.

Son zamanlarda artan diyet sayfaları ve birçok programla ticarete dönen sektör çoğu kişinin korkulu rüyası haline geldiği bildirildi. Artık birçok insan diyet sayfalarına güvenmekte güçlük çektiği vurgulandı.

Uzmanlar ise sağlıklı kilo vermenin insan sağlığı açısından çok daha önemli olduğunu vurguluyor. Peki kilo sorunlarından nasıl sağlıklı bir şekilde kurtulabiliriz?
Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva ve tarçın ikilisi iştahınızı azaltır, kilo vermenize yardımcı olur. Peki, hem iştahınızı kesecek hem de vitamin ve mineral açısından vücudu doyuracak olan bu ikili nasıl tüketilir?

İşte detaylar…

AYVA TARÇIN PÜRESİ HAZIRLANIŞI

Malzemeler

1 ayvayı rendeleyin. Daha sonra 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu karışımı her sabah yemeklerden önce tüketin.

Hem kan şekerini düzenleyen tarçın sayesinde hem de düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler sayesinde saatlerce tokluk hissedebilirsiniz.

Açlık hissini azaltan besinler

Protein ve sağlıklı yağ tüketmeye dikkat edin.

Her yemekten en az yarım saat önce su tüketin.

Lif ağırlıklı gıdalar yemeye özen gösterin.

Yemeği yavaş ve çok çiğneyerek tüketin.

Şok diyetlerden uzak durun.

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