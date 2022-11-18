Bir haşlanmış yumurta bakın nelere iyi geliyor?

İnsanlar tüm faydalarını bilmeseler bile sofralarından yumurtayı eksik etmiyorlar. Yumurtanın kesinlikle faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Hemen her yerinde ayrı faydalar barındırır. Peki nedir o faydalar?

Yumurta tüketimi tüm dünyada çok yaygın. Hem lezzetli hem de sağlıklı olmasından dolayı büyüğünden küçüğüne herkes yumurta tüketiyor. Yumurta tüketimi bazen aşırıya kaçıranlar da oolabiliyor.

Peki yumurtanın yan etkileri var mıdır? Yumurtanın nasıl bir şekilde tüketilmesi gerekli? Yumurta cilde iyi gelir mi? İşte tüm ayrıntılar...

YUMURTANIN FAYDALARI

İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler.

Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder.

İyi kolesterolü yükseltir.

Kalp sağlığını korur.

Hafıza problemlerine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır.

Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır.

Beyin sağlığı için çok faydalıdır.

Vücudun demir seviyesini artırır.

YUMURTANIN ZARARLARI

Çok faydalı bir besin olmasına rağmen yumurtanın da bazı olumsuz özellikleri vardır. Bunlar genellikle fazla tüketim sonucunda ortaya çıkabilir.

Eğer yüksek kolesterole sahip birisi yerse kolesterol daha da artar. Bu da kalp hastalıkları riskini çoğaltır.

Fazla tüketiminde diyabete yakalanma riski doğar.

Yağlı karaciğer hastalığına sebep olabilir.

Bir yumurtada 75 kalori bulunur. Gün içerisinde 3 tane yumurta yemek çok fazla kalori almak demektir. Bu da kilo alımına sebep olur.

Çok yumurta tüketilirse yağ alımı artar. Yağın artması da kalp hastalığı risklerini artırır.

YUMURTA ÇOCUKLARA NASIL YARAR SAĞLAR?



Çocukların günde kesinlikle bir tane yumurta tüketmesi gerekir.

Kemik gelişiminde çok etkilidir.

Kemik gelişiminde çok yardımcı olur.

Yumurta tüketimi göz sağlığına iyi gelir. Gözdeki sarı nokta hastalığına etki eder.

Unutkanlık gibi sorunları yok eder.

VE İŞTE HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI



Vücudun demir ihtiyacını karşılar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir temizleyicidir.

Katarakt oluşumunu engeller.

Kas ve kemik gelişimine yardım eder ve bu spor yapanlar için çok önemlidir.

Kalp sağlığı problemleriyle savaşır.

Meme kanserine karşı çok ekilidir.

İltihaba iyi gelir.