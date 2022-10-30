Yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilmeli?

Yumurtanın beyaz kısmı ile kabuğu arasında bulunan zarı bilmeyen yoktur. O zar bazı ilaçların yapımında da kullanılıyor. Birçok hastalığın oluşmasını engelliyor.

Haşlanan yumurta zarı rahatlıkla tüketilebilir. Doğal yumurta zarı hem haşlanmış yumurtalar hem de kırılmış yumurtanın kabuğundan soyularak elde ediliyor. Omlet ya da yağda yumurta yapılırken kırılan yumurtalardan sıyırarak alınabiliyor

YUMURTA KABUĞU ZARI NASIL SOYULMALI?Y

Yumurta kabuğu zarı elde etmek için dikkat istiyor. Ancak çok basit bir yöntem. Çiğ yumurta kırılarak içi boşaltılıyor. İç kabuğu yumurtanın içi sıvı olduğu için nemli. Bu sayede zar daha belirgin hâle geliyor. Zar kabuktan yavaş yavaş çekilerek alınıyor. Zar temizleniyor. İyice yıkandıktan sonra kullanılıyor. Yumurta soyulduktan sonra zar, yumurtaya yapışık kalacak ve o hâliyle tüketilecektir.

YUMURTA KABUĞU YENİR Mİ?

Yumurta kabukları iyice öğütüldükten sonra toz halinde yenebilir. Burada en önemli nokta yumurtaların çok iyi yıkanmış olması ve tüm mikroplardan arındırılmış olması gerekiyor.

Kabukların çok iyi öğütülmesi sindirim açısından son derece önemli. Eklem sağlığını destekleyen yumurta kabukları zarından ayrılmadan hazırlanmalı. Ancak yine de alerjik reaksiyonlara neden olmaması için doktora danışmak gerekiyor. En büyük yan etkisi yumurta kabuklarının iyice yıkanmaması ve tamamen toz hâline getirilmemesi…

YUMURTA KABUĞU ZARI NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Doğal yumurta kabuğu zarı kullanılarak hazırlanan takviye ilaçlar biliniyor. Yumurta kabuğunun ve yumurta zarının bilinen bazı faydaları ise şöyle:

Yumurta kabuğu içerdiği yüksek oranda kalsiyum ile eklem ağrılarına iyi gelir.

Protein içermesi sayesinde kemik erimesini engelleyici etkisi bulunur.

Saçları besleyici özelliği vardır, saç diplerini güçlendirir.

Diş sağlığı için çok faydalıdır.

Deride oluşan tahrişleri iyileştirir.

Hücreleri yeniler.

Menisküs hasarlarını iyileştirici özelliği vardır.

Yumurta kabuğu zarı ile hazırlanan takviye ürünler doktor önerisi ile kullanılabilir.

Kas ağrılarını dindirir ve kireçlenmeyi engeller.

Cildi canlandırır ve genç bir görünüm sağlar.

Sadece insanlar için değil sebzeler için faydalıdır.

Sebzelerin ve saksı çiçeklerinin dibine koyularak daha sağlıklı bitkiler ve sebzeler oluşmasına yardımcı olur.

KİREÇLENMEYE İYİ GELİR Mİ?

Haşlanarak tüketilen ya da tavaya kırılan yumurtaların kabukları da son derece faydalı. Yüksek miktarda protein bulunuyor. Protein kemikler için çok yararlı. Kireçlenme sorununu gidermeye yardımcı oluyor.