Yumurtasız kahvaltıya oturmam diyenlere kötü haber

Kahvaltı, öğle bazen de akşam yemeklerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından birisi olan yumurtanın etkileri ile ilgili yeni araştırmalar yayınlandı. Günlük beslenmede önemli bir yer kaplayan yumurtanın her gün birden fazla tüketimiyle ilgili son araştırma dikkat çekti.

Çocuk, yaşlı demeden herkesin çok sevdiği yumurtaların sağlık için oluşturduğu tehditlerle ilgili çalışmaya Çinli araştırmacılar öncülük etti. Yumurta tüketiminin dolaylı yoldan kolesterol alımının kalp damar hastalığı riskini artırdığına yönelik bulgular araştırmacıları şok etti.

Günlük beslenmede önemli bir besin kaynağı olan kolesterol, yumurta ile alınabiliyor. Diyetle alınan kolesterol ya da yumurta tüketiminin kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi uzun zamandır sorgulandı.

ABD’de Victor W. Zhong ve arkadaşları tarafından yapılan bir analize göre; Mart 1985’den Eylül 2016’ya kadar Amerikan toplumunda beslenme alışkanlıkları takip edildi.

29.615 katılımcının yer aldığı çalışmada yaş ortalaması 51,6 oldu. Ortanca izleme süresi 17,5 yıl olan araştırmada toplam 5.400 vakada kalp-damar hastalığı ile ilgili olaylar gözlemlendi. Bu çalışmaya göre; günde ek olarak tüketilen her 300 mg. Kolesterol yani bir yumurta yeni kalp damar hastalığı riskini artırıyor.

Araştırmacıların ulaştığı sonuçlara göre; yüksek kolesterol tüketimi yeni ortaya çıkan kardiyovasküler hastalık veya herhangi bir nedene bağlı ölüm risklerini artırabiliyor. Tüketilen kolesterol miktarı arttıkça kalp damar hastalıkları riski de artıyor. Araştırma, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde “Bilimsel Kaynaklar” kısmında yer aldı.