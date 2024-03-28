Her gün davalık oluyor. Avukatı da şaşkın. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Show Haber'in haberine göre; Türkiye'de ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Eşine ve ailesine sayısız dava açarak hayatlarını kabusa çeviren adam dikkat çekti. Eşinin her bir aile üyesine dava açtı.

Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı, 2017 yılında evlendiği eşinin hamileliği sırasında evi ve kasadaki altınları terk ettiğini iddia etti.

Boşanma süreci başladığında, kocası eşi ve ailesine dava yağmuruna tuttu.

Merve Kalaycı, kocasının evi ve altınları terk etmesinin ardından yaşadığı zorlukları anlattı.

Genç kadın; Boşanma sürecinde, kocası ve ailesi hakkında 70'e yakın dava ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Avukat Ünal İzgi, kocanın bu davalarla ne elde etmeye çalıştığını anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek şaşkınlığını dile getirdi.

70'E YAKIN DAVA AÇILDI

Kocası tarafından Kalaycı'ya tam 67 şikayet ve dava açıldı. Ayrıca 32 adet uzaklaştırma kararı da bulunuyor.

AİLENİN HER BİREYİNE DAVA AÇILDI

Kalaycı, ailesinin her bireyinin davalık olduğunu, dayısına, annesine ve abisine dava açıldığını, yeni avukatının da şikayet edildiğini söyledi.

CİMER ve Aile Bakanlığı'na yapılan şikayetleri saymadığını belirtiyor ve 57 davanın kapatıldığını, hepsinin kazanıldığını ifade etti.

Kalaycı, adliye koridorunda kocası tarafından saldırıya uğradığını ve bu olayın 2-3 bin TL para cezası ile sonuçlandığını, ancak kendisinin zorlama hapis cezaları aldığını iddia etti.

5 yaşındaki çocuğunun babasıyla görüştüğünü, ancak çocuğun uzman raporunda "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktardı.

KENDİNİ SAVUNUYOR

Boşanma sürecindeki koca, çocuğuyla yeterince görüştürülmediği için dava açtığını söyleyerek kendini savundu.

AVUKAT ŞAŞKIN

Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi, kocanın 5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşini hapse attırmak için özel çaba sarf ettiğini ve bunun nedenini anlamakta zorlandığını belirtti.