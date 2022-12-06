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Her gün salatalık yerseniz bakın ne oluyor?

En favori sebzelerden biri olan salatayı her gün yiyince sizce ne olur? İşte her gün salatalık yemeniz için en iyi nedenler...

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:03
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Her gün salatalık yerseniz ne oluyor?

Her gün salatalık yerseniz bakın ne oluyor?
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Salatalık lif, C vitamini, provitamin A ve E vitamini ve küçük oranlarda folat, B1, B2 ve B3 gibi B vitaminleri içerir. Kabuğunda az miktarda beta karoten bulunur.

Salatalık 100 gramda 15 kalori verir. Lif bakımından zengindir, tokluk hissini sağlar ve ferahlatıcı özelliklere sahiptir.

Salatalık, diğer sebzelere kıyasla düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek su içeriği ile öne çıkmaktadır. Yüzde 95 sudan oluşan salatalık, ayrıca güçlü bir nemlendirme gücüne sahiptir.

İçeriğindeki E vitamini, kan hücrelerinin sağlığında ve doğurganlıkta rol oynar ve güçlü bir antioksidan. C vitamini de antioksidan etkiye sahiptir ve ayrıca kolajen, kırmızı kan hücreleri, kemik ve diş oluşumunda rol alır, demirin emilimini kolaylaştırır ve enfeksiyonlara karşı direnci arttırır.
Fosfor kemiklerin ve dişlerin oluşumunda rol oynar. Salatalığın bileşiminde küçük bir oranda beta sitosterol bulunur. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendiren iltihap önleyici bir maddedir. Salatalık bol miktarda potasyum içerir ve daha az oranda fosfor ve magnezyum sağlar. Potasyum, hücre içi ve dışı su dengesinde rol almasının yanı sıra sinir uyarılarının iletimi, üretimi ve normal kas aktivitesi için gerekli bir mineral…

Cilt sağlığını iyileştirir
Detoksa yardımcı olur
Sindirimi iyileştirir
Kabızlığı önler
Salatalık cildi yeniliyor.
Zayıflamaya yardımcı olur
Vücudun susuz kalmasını önler
Kanser önleyici maddeler içerir
Kalp ve damar sağlığını korur
Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur
Diyabet kontrolüne yardımcı olur

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