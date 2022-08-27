"Gülşen", gül bahçesi demektir. Divan şiirinde hemen her şair "gülşen" veya aynı anlama gelen "gülistan" kelimesini kullanmıştır.

Dr. Talip Çukurlu'nun, "Dîvân Şairinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu" başlıklı bir incelemesi var. Bu kavramları kullanan şairlerin beyitlerinden örnekler vermiş... Günün anlam ve önemine uygun düşen beyit, Neşâtî'ye ait:

Ol murg-ı belâ-perver-i ışkuz Neşâtî,

Her kûşe-i gülşen bize bir dam-ı kafesdür...

Dr. Talip Çukurlu'nun bu beyitle ilgili açıklaması şöyle:

"Beyitte bahçelerin bir kenarına bülbülleri yakalamak için kurulan kafeslere telmih (hatırlatma sanatı) vardır. Neşâtî, bunu şâirâne bir tutumla tabii ki doğrudan söylemez; kendini bülbüle benzetir ve ona göre bülbül, aşkın belâsını besler, büyütür. Gülbahçesi ise aslında bülbülün sonunu hazırlamak için kurulan bir kafestir..."

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Şarkıcı Gülşen'in bir konserde kullandığı "sapık" kelimesinin dört ay sonra bir numaralı gündem maddesi haline getirilmesi de Türkiye'nin düşünce bahçesine kurulmuş bir tuzaktır... Sedat Peker de konunun bu yönüne işaret ediyor:

"Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'da söylemiş olduğu bir sözü, tam da benim açıklama yaptığım gün gündeme getirmek aslında iyi bir stratejiydi. Gülşen Hanım'ın söylediği sözü tasvip etmek mümkün değil. Bazı vakıflarda ve Kur'an kurslarında erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde, o dönemki Aile Bakanı 'Bir kereden bir şey olmaz' tarzında açıklama yaptığında, o bakanı ayıplasaydınız, hatta lanetleseydiniz belki bugün gösterdiğiniz tepkide daha çok haklılık payınız olurdu. Ya da 'Küçüğün rızası varsa sorun olmaz' diyen şu an hali hazırda da Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'a da tepki gösterseydiniz, bugün şarkıcı Gülşen'e gösterdiğiniz tepkinin daha bir anlamı olurdu. Yapılan hırsızlıkları, alınan rüşvetleri örtmek için yine yüce dinimizi kullanıp, kendinizce strateji yapıyorsunuz."

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Roller tersine dönmüş... "Mafya" denilen bir kişi, gazetecilerin yapması gerekeni yapıyor, yolsuzlukları, hırsızlıkları açıklıyor, gazeteciler ise Gülşen'in dört ay önce söylediği bir söz üzerinden tutuklanması gündemiyle meşgul...

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten bahsedenler, bir iş bulma kurumu il müdürünün, görüntüleri konusunda sus pus olmuş durumda...

Görevi işsizlere iş bulmak olan bir kamu görevlisinin, iş bulma vaadi ile kandırdığı kadınlarla arabasında ilişkiye girdiği iddia ediliyor! "Görev"inden uzaklaştırılmış...

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Rusya'da ise genç bir kadın, ölümüyle gündemde... "Putin'in akıl hocası" olarak bilinen, Aleksandr Dugin'in 29 yaşındaki kızı Darya, babasının aracına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastın asıl hedefi olan Aleksandr Dugin, son dakikada başka bir araca bindiği için ölümden kurtuldu ama kızını kaybetti...

BBC gibi dünyaya habercilik dersi vermeye kalkışan bir kurum ise "Putin'in 'akıl hocasının' öldürülen kızı Darya Dugina kimdi, hangi görüşleri savunuyordu?" başlıklı bir metni, haber diye yayınladı. Haberde öyle bir dil kullanılmış ki Türkiye'deki yandaşları aratmıyor...

Metinde "Sözde Avrasya hareketinin kurucusu olan Aleksandr Dugin" ifadesi ve "Dugin'in jeopolitik teorisinin merkezinde, Rusya'nın misyonu olarak, İran'ın ve Avrupa karşıtı güçlerin yardımıyla dünyadaki ABD hâkimiyetini sarsmak var" cümlesi var! Dugin'in Avrasya hareketi doğrudur veya yanlıştır ayrı bir konu ama neden BBC'de "sözde" oluyor? "ABD hâkimiyetini sarsmak" kötü de Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatmak iyi mi?

Bir tek "suikast meşrudur" demedikleri kalmış... BBC'nin Türkçe haber metinlerini yazanlar, Türkiye'deki yandaşlar herhalde... Üslup aynı...