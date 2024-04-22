“Suriyeliler ve yerel halk” söylemi!

Biz Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, ABD'de yaptığı konuşmada “Yerel halkı, enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor” dediği için “İktidardan, Türklere Kızılderili muamelesi!” diye eleştirirken, son iki yerel seçimin iki önemli ismi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da Şimşek’ten çok önce “yerel halk” kavramını kullandığı ortaya çıktı.

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Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ve beraberindeki heyet, 2019 yılı Temmuz ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Katharina Lumpp, Başkent’te hayata geçirilen “Mesleki Eğitim Merkezi Projesi”ni önemsediklerinin altını çizerek, "Mültecilerin halkla entegrasyonu için eğitim projesi”ni desteklediklerini bildirdi.

Haberde Lumpp’un “yerel halk” deyip demediği belli değil...

Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

“Ülkemizin her yerinde mültecilerle yerel halk arasında tartışmalar ve kavgalar artmaya başladı. Halkta ‘Devlet Suriyelileri besliyor, bize bakmıyor’ gibi bir intiba oluştu. Benim Belediye Başkanı olarak böyle bir bakış açım yok. Bu insanların mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Bu ülke içerisindeki bakış açısını değiştirecek ve meydana gelen çatışmayı engelleyecek şey, eğitilip entegre olması...”

Mansur Yavaş, aynı gün, İngiltere Büyükelçiliği ve İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’ndan gelen heyet ile de görüştü.

“Birleşik Krallık Refah Fonu” Ekibi, Başkan Yavaş’a, “Refah Fonu Geleceğin Şehirleri” programı ve bu program kapsamında Ankara için düşünülen projeler hakkında bilgi verdi.

Habere göre Birleşik Krallık Hükûmeti’nin 10 ülkede yürüttüğü “kentsel planlama, ulaşım ve kentsel dirençlilik” programı kapsamında Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere üç kent seçildi.

Ziyarette programa alınan “Ankara Kent İçi Bisiklet Yolu Projesi” de gündeme geldi.

Ankara içinde bisiklet yolu yapmak veya kenti planlamak için İngiltere'den destek almak mı gerekiyor?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2021 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği ile İBB arasında, mültecilere yönelik iş birliğini amaçlayan mutabakat metni imzaladı.

İmamoğlu, konuşmasında “Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile birlikte, göçmen ve mültecilerin, yerel halkla bir arada, huzur içerisinde yaşaması amacıyla gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalar için önemli bir destek sağlayacaktır” dedi.

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“Yerel Halk” tabirini başka kim kullanıyor diye küçük bir sorgulama yaptım... Türkiye'de başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere 15 kadar üniversitede “Suriyelilerin entegrasyonu” hakkında yapılan araştırmalarda hep "yerel halk" denilmiş... Suriyelilerin geri dönüşünü planlamakla ilgili hiçbir araştırma yok!

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de, 2025 yılı sonuna kadar sürecek "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İnsana Yakışır İşlerin Teşvik Edilmesi" adlı bir projesi var. Görüldüğü gibi İLO yetkilileri, "Suriyeliler ve yerel halk" demiyor, "Suriyeliler ve Türk vatandaşları" diyor!

Mehmet Şimşek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun "Türk halkı, Türk vatandaşları" gibi kavramlar yerine "yerel halk" demesi, bilinçli tercihlerdir!

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Tabii biz bu kavram sorunu üzerinde duruyoruz ama bir taraftan da projeler devam ediyor. Türkiye, Suriyelileri, iş, konut ve toprak sahibi yapmak için iktidarıyla muhalefetiyle Birleşmiş Milletler kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen projeleri hemen hemen aynı illerde uyguluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşin Teşvik Edilmesi” projesi de, Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta uygulanıyor.

Proje, Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından Kalkınma Bankası aracılığıyla finanse ediliyor.

İLO’nun bu projesi de diğer projeler gibi eşit sayıda Suriyeli mülteciyi ve Türk vatandaşını desteklemeyi öngörüyor...

Tıpkı, Dünya Bankası’nın Türkiye’ye vereceği kredinin şartlarından birinin “Suriyeliler ve Türklere eşit oranda istihdam” olması gibi...

“Suriyeliler için neden Suriye’de insana yaraşır iş düşünülmüyor, Suriyeliler neden Suriye’de tarım arazisi ve konut sahibi yapılmıyor?” diye soran AKP ve CHP yetkilisi ise yok!