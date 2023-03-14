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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. Son olarak ocak ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı. İşte partilerin son oy oranları...

Galeri Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:46
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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Son olarak Aksoy, ALF, Areda, Survey, Asal, Avrasya, MAK, Optimar, ORC, PİAR, Sosyo Politik ve TEAM araştırma şirketlerinin ocak ayı içerisinde yaptıkları anketlerin ortalaması alındı.

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Çıkan sonuçlarda AK Parti'nin yüzde 34.8, CHP'nin ise yüzde 25.5 ile ikinci sırada olduğu görüldü. 

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Listenin üçüncü sırasında Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti yüzde 13.4 almış görünüyor.

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Devamında ise yüzde 10.3 ile HDP yer alıyor.

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Sonuçlar incelendiğinde en dikkat çeken detay ise MHP'de görülüyor.

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Bahçeli'nin liderliğini yaptığı parti, anketlerin ortalamasında yüzde 6.9 alıyor. Buna göre MHP yüzde 7'lik seçim barajını geçememiş oluyor. 

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Listenin devamında ise yüzde 1.9 ile DEVA Partisi, yüzde 1.5 ile Gelecek Partisi, yüzde 1.3 ile Zafer Partisi, yüzde 1.1 ile Yeniden Refah Partisi bulunuyor.

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

Millet İttifakı'nın partileri CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri'nin toplam oy oranı 43.2 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oy oranı ise 41.7 oldu. Sıralamaya giremeyen partilerin oy oranları ankete yansıtılmamıştır.  

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor

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