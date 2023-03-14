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CHP’de aday seçimini yapacak isimler belli oldu. Kılıçdaroğlu kurmaylarını belirledi

Seçim takviminin netleşmesiyle CHP’de dün başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 20 Mart’a dek sürecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiye başvuran aday adaylarıyla görüşmeleri yapmaları için seçim çevreleri bazında 8 kurmayını görevlendirdiği öğrenildi…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:00
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Kılıçdaroğlu kurmaylarını belirledi. CHP’de aday seçimini yapacaklar belli oldu

CHP’de aday seçimini yapacak isimler belli oldu. Kılıçdaroğlu kurmaylarını belirledi
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Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’de 14 Mayıs 2023 seçimleri için dün başlatılan milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. 20 Mart’a dek kabul edilecek olan başvuruların ardından aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılacak.

KILIÇDAROĞLU KURMAYLARINI BELİRLEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeleri gerçekleştirmeleri için 8 kurmayını belirli seçim çevreleri için görevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan; Adana, Adıyaman, Afyon, Gaziantep, İzmir-1, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin ve Nevşehir çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşecek.

Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin ve Niğde’den gelen başvuruların görüşmelerini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Antalya, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kütahya, Muğla, Uşak ve Yalova aday adaylarını değerlendirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; Ağrı, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, İzmir-2, Karabük, Kars, Kastamonu, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ seçim çevreleri için görüşmeler yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; Ankara-1, Ankara-2, Bilecik, Burdur, Bursa-1, Bursa-2, Eskişehir, Isparta, Kocaeli ve Osmaniye seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarını değerlendirecek.

Artvin, Aydın, Bayburt, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli ve Van için başvuran isimlerle görüşmeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel gerçekleştirecek.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; Ankara-3, Çankırı, İstanbul-1, İstanbul-3, Tokat ve Çanakkale seçim çevrelerinden sorumlu olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Aksaray, Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, İstanbul-2, Karaman, Kayseri, Sakarya, Samsun, Sivas, Yozgat ve Zonguldak seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşmeler yapacak.

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