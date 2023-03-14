CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’a yumruklu saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, eski köy garajındaki konteyner ve çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret ettiği sırada ismi öğrenilmeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Olay akşam saatlerinde Malatya’da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin valilik tarafından kapatılacağı haberleri üzerine depremzedeleri ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MÜSİAD'ın önceki dönem başkanı Hüseyin Kalan'ın engellemesiyle karşılaştı.

Zorlu bir süreçten geçildiğini ve provakatif hareketlere cevap vermeyeceğini belirten il başkanı Yıldız, “Biz her durumda vatandaşımızın yanındayız, zor zamanlardan geçiyoruz sakin olmamız lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun” diyerek çevredeki vatandaşlara seslendi.

İKİ GÖZALTI

Bu sırada “Siz Allah bilir misiniz lan?” diye bağırıp küfürler savuran bir kişi Barış Yıldız’a yumrukla saldırdı. CHP'lilerin araya girmesiyle saldırgan çevreden uzaklaştırıldı.

CHP İl Başkanı Yıldız saldırganlardan şikayetçi oldu. Hüseyin Kalan ve onun çalışanı olduğu iddia edilen diğer şahıs gözaltına alındı.