Her seçimde pişmanım deyip yine AKP’ye oy verenlerin görüntüsü ortaya çıktı

Bu bir biraz da eğlenelim haberidir. Sokak röportajlarından AKP’ye oy verip pişman olduğunu söyleyenlerden sonra sosyal medyaya yılan bir video gündem oldu.

Her seçimde pişmanım deyip yine AKP’ye oy verenlerin görüntüsü ortaya çıktı

Editör: Osmancan Erok

Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı.

Döviz kurları da fırlayınca Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya çıktı. Euro ise 21 liradan 30 Liraya çıktı. AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. Vatandaşın zamlar karşısında alım gücü de düştükçe düşüyor.

Sokak röportajında ise her seçimde AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini ifade eden vatandaşlar pişman olduklarını dile getiriyor.

Sosyal medyada ise konuyla ilgili bir video paylaşıldı. Videoda küçük çocuğun bilerek taşın gediğine elini sıkıştırdığı ve ağladığı görülürken annesinin gelip çıkardığı anlar var.

Ancak çocuk annesinin elini çıkardıktan sonra tekrar elini taşın gediğine koyup ağlaması herkesi güldürdü.

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Sosyal medyada ise paylaşımı şu not düşüldü: Her seçimde pişmanım deyip yine de AKP’ye oy veren seçmen.

Video sosyal medyada çok tıklanıp paylaşıldı.

Öte yandan son günlerde AKP’ye oy verip zamlar nedeniyle pişman olduğunu söyleyen vatandaş sayısı da arttı.

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