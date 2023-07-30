Sokak röportajında konuşan İranlı kadın: ‘İran’dan kaçtım geldim burası da İran gibi oldu’

Editör: Barış Atakan

Türkiye artık sokaklarıyla ve ekonomisiyle geride kalmış Ortadoğu ülkelerini adeta aratmıyor. Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, sığınmacı meselesi ve özellikle kadınların sosyal hayattan dışlanması gibi meseleler giderek kronikleşiyor.

Kanal Dünya isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan İranlı bir kadının sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. İran’daki şartlardan ötürü Türkiye’ye geldiğini belirten şahıs, “Ben İran’dan kaçtım buraya geldim. Burası da tam İran gibi oldu. Hiç fark yok, aynı gibi oldu maalesef. Ben iki senedir buradayım. Berbat” şeklinde konuştu.