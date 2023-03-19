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Her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor

Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekti ve Dünya’da her yıl 3,3 milyon kişinin alkolden öldüğünü söyledi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:52
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Her yıl 3,3 milyon kişi alkolden hayatını kaybediyor

Her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığınınzararlarına işaret ederek “Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu oluşturmaktadır.” dedi.

Pençe, alkol ve madde kullanımının tıbbi, hukuki, sosyal ve güvenlik boyutları bulunan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Alkol ve madde bağımlılığının, sadece bireyi değil, aynı zamanda bireyin ailesini, çevresini, iş yaşamını ve toplumu olumsuz etkileyen, koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini anlatan Pençe, şunları söyledi:

“2016 yılı dünya uyuşturucu raporuna göre, dünyada 2014 yılında 247 milyon kişinin madde kullandığı, 29 milyon kişinin de madde kullanım bozukluğuna bağlı sorun yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9’unu oluşturmaktadır. Alkolün zararlı kullanımı toplam hastalık yükünün yüzde 5,1’ini oluşturuyor. Bu durum toplumlara sosyal ve ekonomik yük oluşturmaktadır. Madde kullanımına bağlı ölümler de genç nüfus için önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Ülkemizde sadece 2016 yılında 825 kişi maddeyle ilişkili olarak hayatını kaybetmiştir.”

Pençe, alkol ve madde kullanımının, bulaşıcı hastalıklara ve önemli sağlık problemlerine yol açtığını vurgulayarak bağımlılığın alkol ve maddenin yanı sıra tütün ve tütün ürünleri, teknoloji, kumar, kafein, yeme gibi çeşitli türlerinin bulunduğunu da belirtti.

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