5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fethiye'de kaçak alkol operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda el yapımı içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:18
Takip Et

Fethiye'de kaçak alkol operasyonu

Fethiye'de kaçak alkol operasyonu
+
Aa
-

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan H.G. isimli şahsın aynı mahallede faaliyet gösteren bir işletmeye el yapımı kaçak alkol sattığı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde, aracında ve işletmede arama yaptı.
Yapılan aramalarda; 30 litre el yapımı rakı, 33 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin devem ettiği öğrenildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.