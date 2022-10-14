Albert Einstein’ın verdiği tarihi ders. Herkes dalga geçti gülmeye başladı ama o herkesin susmasını bekledi

20. yüzyılın en etkili bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein genel görelilik teorisini geliştiren bir fizikçiydi. Fotoelektrik etkiyi açıkladı ve 1921'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

Bir gün Albert Einstein tahtaya şöyle yazdı:

9x1 = 9

9x2 = 18

9x3 = 27

9x4 = 36

9x5 = 45

9x6 = 54

9x7 = 63

9x8 = 72

9x9 = 81

9x10 = 91

Bunun ardından aniden salonda kaos başladı. Çünkü Einstein bir hata yapmıştı. Doğru cevap 9 × 10 = 90 olmalıydı.

Ve tüm öğrencileri Einstein ile dalga geçiyordu.

Albert Einstein herkesin susmasını bekledi ve şöyle konuştu:

′′Dokuz soruyu doğru analiz etsem de kimse beni tebrik etmedi. Ama tek bir soruyu kaçırdığımda herkes gülmeye başladı.

Bu demek oluyor ki, bir insan çok başarılı olsa bile toplum onun en küçük hatasını fark edecektir. Ve buna bayılacaklar.

Bu nedenle eleştirmenin hayallerinizi yıkmasına izin vermeyin. Asla yanılmayan tek kişi hiçbir şey yapmayan kişidir."

ALBERT EINSTEIN KİMDİR?

14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm şehrinde Yahudi bir elektrik mühendisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Pauline Einstein yetenekli bir piyanistti. Maja adında bir kız kardeşi bulunuyor. Katolik Hristiyan bir ilkokulda eğitimine başladı. Ayrıca kardeşi piyano eğitimi alırken o da keman eğitimi aldı.

Einstein, 9 yaşından sonra eğitimine Luitpold Gymnasium’da devam etti. Daha sonra İtalya'ya taşındılar ve Albert İsviçre'deki Aarau'da eğitimine devam etti. 1896'da Zürih'teki İsviçre Federal Politeknik Okulu'nda fizik ve matematik öğretmenliği eğitimi aldı.

1901 yılında diplomasını aldığı yıl İsviçre vatandaşı oldu. İsviçre Patent Ofisi'nde teknik asistanlık yaparken doktore derecesini aldı. Burada elektromanyetik cihazlar için patent başvurularını inceledi.

EINSTEIN'IN MUCİZE YILI

Einstein'ın kariyeri tarihçilerin Mucize Yılı (Annus Mirabillis) olarak adlandırdığı 1905 yılında en üst noktaya çıktı ve Einstein modern fiziğin gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahip olacak beş teorik makale yayınladı. Bu makalelerin ilkinde Einstein, ışığın, toplu olarak bir dalga gibi davranırken, parçacık benzeri özellikler gösteren bireysel kuantlardan oluştuğunu teorize etti. Bu çalışması ona ona 1921 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandırdı.

Einstein Avrupa'nın en seçkin fizikçileri dairesine kabul edildi. Zürih, Prag ve Berlin'de profesörlük görevleri üstlendi. 1916'da yer çekiminin yanı sıra hareketin de zaman ve mekan aralıklarını etkileyebileceğini öneren “Genel Görelilik Teorisi'nin Temelini” yayınladı. Astronomlar Einstein'ın genel görelilik teorisinde tahminlerini doğruladı ve bir gecede ünlü oldu.

ALMAYA'DAN AYRILIŞI

Einstein, Nisan 1933’te Amerikan üniversitelerini ziyaret ederken, Alman hükümetinin (Naziler) Yahudileri üniversitelerde öğretmenlik dahil bütün resmi konumlardan men ettiğini öğrendi. Kitapları yakılan Einstein Almanya'ya bir daha dönmedi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve Princeton, New Jersey’de, Institute for Advanced Study’de görev aldı. Burada birleşik alan teorisi üzerinde çalıştı. 1940 yılında Amerikan vatandaşı oldu.

1939 yılında, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı başlamadan birkaç ay önce, Einstein prestijini kullanarak Leo Szilard ile birlikte, Başkan Roosevelt’e, Nazi Almanya’sının atom bombası tehlikesine karşı uyarı mektubu gönderdi. Mektubun ABD hükümetinin savaş öncesi nükleer silahlar hakkında yoğun araştırma yapmasının önemli bir tetikleyicisi olduğu düşünülmektedir. Einstein’ın mektubu ve buluşmaları sonucu ABD bombayı geliştirme yarışına girdi. Savaş sırasında ABD bombayı geliştirebilen tek ülke oldu. Einstein yakın bir arkadaşına daha sonraki yıllarda şu sözleri söyledi; 'Hayatımda tek bir büyük hata yaptım. Başkan Roosevelt’e atom bombası tavsiyesini yapmak. Ama yine de bir nedeni vardı. Almanların daha önce yapması tehlikesi.'

ÇALIŞMALARI

- Özel görelilik kuramı

- Genel görelilik kuramı

- Kütle-enerji eşitliği

- Foton ve Fotoelektrik etki

- Brown hareketi ve İstatistiksel fizik

- Bose-Einstein yoğunlaşması

- Kuantum mekaniği

ESERLERİ

Eintein'in kitapları

- 1920- Görelilik; Özel ve Genel Kuram: Popüler Bir Yorum

- 1921- Görelilik’in Anlamı

- 1924- Tek Atomlu Ddeal Gazların Kuantum Kuramı

- 1926- Brown Hareketi Kuramı Üzerine Araştırmalar

- 1930- Siyonizm Hakkında

- 1933- Niçin Savaş

- 1934- Gördüğüm Kadarıyla Dünya, Denemeler

- 1934- Felsefem

- 1938- Fiziğin Evrimi, Leopold Infield ile birlikte

- 1949- Otobiyografik Notlar, Denemeler

- 1950- Denemeler