21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Herkes karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aileyi konuşuyor. Batsın bu dünya

Herkes karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aileyi konuşuyor. Batsın bu dünya

Türkiye, karne hediyesi olarak annesinin et aldığı çocuğu konuşuyor. Sosyal medyada ülkenin geldiği duruma isyan eden kullanıcılar “Batsın bu dünya” yorumları yaptı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:12
Takip Et

Herkes karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aileyi konuşuyor

Herkes karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aileyi konuşuyor. Batsın bu dünya
+
Aa
-

Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

O GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Kasapta çocuğu karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar ekonominin geldiği duruma isyan etti. Döviz kurundaki yükselişi görmezden gelip enflasyonu düşük gösterenlere rağmen ortaya çıkan görüntüler isyan ettirdi. Sosyal medyada “Batsın bu dünya” yorumlarına neden oldu.

Twitter’da konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

TC Bursa
21.01.2023 12:04
Bu yavrunun o hâli Türkiye nin gerçeği.  
 
Karne
21.01.2023 11:57
Bütün dünyada 3 yıldan beri insanlara eziyet eden seçkinler bizi kimyasal ürünlerle zehirleyip üretikleri ilaçlara bağımlı yapmak istiyorlar geçmişimizi unutursak geleceğimizde karanlıktır.  
 
vatandaş
21.01.2023 11:48
mahşere geri sayım başladı hamdolsun !!!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
4
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
6
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
7
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
﻿Muğla Yatağan’da icradan satılık işyeri
﻿Muğla Yatağan’da icradan satılık işyeri
﻿Muğla Yatağan’da icradan satılık işyeri
﻿Muş Merkez’de icradan satılık tarla
﻿Muş Merkez’de icradan satılık tarla
﻿Muş Merkez’de icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.