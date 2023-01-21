Herkes karne hediyesi olarak çocuğuna et alan aileyi konuşuyor. Batsın bu dünya

Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

O GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Kasapta çocuğu karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar ekonominin geldiği duruma isyan etti. Döviz kurundaki yükselişi görmezden gelip enflasyonu düşük gösterenlere rağmen ortaya çıkan görüntüler isyan ettirdi. Sosyal medyada “Batsın bu dünya” yorumlarına neden oldu.

Twitter’da konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle: