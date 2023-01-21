Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor

Yüzyıllardır küçükbaş ve büyükbaş hayvanların etinden, sütünden, derisinden, peynirinden, yağından ve sakatatından ücret karşılığı fayda sağlanırken vitamin deposu olan ilikli kemikler ise isteyene ücretsiz verilir ya da sokak köpeklerine atılırdı. Ancak son günlerde etin değerlenmesinden dolayı kemiklerde ücret karşılığı satılmaya başlandı. Kemiklerin kilosunun kasapta 15 liradan, markette ise 50 liraya varan fiyatlardan satıldığı öğrenildi.



Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, etin aşırı değerlenmesinden sonra özellikle kışın hastalıklara iyi gelmesinden dolayı vitamin deposu olan ilikli kemiklere de rağbet olduğunu bu nedenle kasaplarda kilosu 15 liraya marketlerde ise kilosu 50 liraya varan fiyatlardan satıldığını söyledi.

Yağmur, "Daha önce bu kemikler ücretsizdi. Hala çoğu kasap ücretsiz veriyor. Ama maketler bu kemikleri stoklayıp 50 liraya satıyor. Özellikle kışın çorbaya konan ilikli kemikler hastalıklara birebir iyi geldiği için tercih ediliyor. Ancak buna rağmen kemiklerin ücretsiz olması gerekir" dedi.

TÜRKİYE ÇOCUĞUNA KARNE HEDİYESİ ET ALAN ANNEYİ KONUŞTU

Kasapta gördüğü öğrenciden, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığı yanıtını alan muhabirin ve çocuğun görüntüleri gündem olmuştu.

Habertürk ekranlarında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde bir çocuğun cevabı dikkat çekti. Bir müşteri, "Oğlum askerden gelecek onun için biraz yüklendik" ifadelerini kullandı.

KASAP DA 3 KALEM PİRZOLA HEDİYE ETTİ

Muhabirin soru sorduğu bir çocuk ise, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Ergün Kazanır bu görüntüleri Twitter'da paylaşarak, "Az evvel haberlerde seyrettim, kasapta elinde karneyle bir çocuk şey dedi; annem karne hediyesi et aldı… Böyle dünyanın da böyle adaletin de taaa içine…." ifadelerini kullandı.