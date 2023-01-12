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Özgür Özel bugün Soylu’yla ilgili çok önemli dosya açıklayacağını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün Süleyman Soylu ile ilgili belgeler açıklayacak. Herkes Özel’in açıklamalarını bekliyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:44
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Herkes Özgür Özel'in açıklayacağı Süleyman Soylu dosyasını bekliyor

Özgür Özel bugün Soylu’yla ilgili çok önemli dosya açıklayacağını söyledi
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili belgeler açıklayacağını söylemişti.

Özel dün açıklamasında “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak.” dedi.

Özel’in konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Herkesin gözü kulağı Özgür Özel’in açıklamalarında.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİR DİYE DOSYAYI ÜÇ ARKADAŞA DAHA VERDİM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın önemli bir dosya açıklayacağını belirten Özel, şunları söyledi:

“Sen bir de yarını bekle Soylu. Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Yarın kimyasının bozulacağı bir dosya olacak. Olur da ben açıklayamazsam öyle ya bir süreçten geçiyoruz biri bir şey açıklayacağını söylediğinden başına bir şeyler geliyor. Üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Aslolan kişiler değil kurumlardır. Çataklı ile ilgili konuştuk Soylu konuştu. Çataklı’ya soruyoruz? Ne zaman yakalandı, ifade verdi mi? Sınırı geçip gitti mi?

"TERÖR SAVCISININ KARŞISINA ÇIKARILDI MI?"

Soylu'ya seslenen CHP'li Özel şu ifadeleri kullandı;

"Sen İBB dersen biz de sana senin yardımcının kardeşinin de FETÖ'de firarı var deriz, o zaman hiçbir cevap veremezsin. Sonra savunma. Çataklı öyle yaptı, böyle yaptı. Süleyman Soylu'dan savunma, zaten 3,4,5 yıldır kardeşiyle görüşmüyor. Ertesi gün Çataklı diyor, geldi, ifade verdi. Süleyman Soylu'nun ruh halini buradan görebiliyor musunuz? Çataklı'dan da şu sorulara yanıt bekliyoruz. Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Her aranan gibi havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Tutuklandı mı? Ev hapsi mi var? Yoksa bırakılıp sınırı geçip, Bali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı mı? Bunlara cevap da bekliyoruz."

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Misafir
12.01.2023 10:03
Doğruları duymak istemeyenlere ne söylersen söyle, faydasız. Avanta var mı ona bakarlar. Memleketin neredeyse yarısı bu avantaya alıştırıldı. Vazgeçer mi hiç....  
 
Nevzat Karabey
12.01.2023 09:24
Boş boş konuşuyor  
 
Koyun gibi cahil seçmenleri var
12.01.2023 09:23
Türkiye ve Türklük düşmanı bu insanlar halkın sahip olduğu vatanını elinden alacak hala idrak edemiyorlar...  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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