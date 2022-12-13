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'Arjantin'i şampiyon yapacaklar' demişti. Herkes Pepe'yi konuşuyor

Arjantin'in kazandığı penaltı dünyanın dilinde.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:16
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Herkes Pepe'yi konuşuyor 'Arjantin'i şampiyon yapacaklar' demişti

'Arjantin'i şampiyon yapacaklar' demişti. Herkes Pepe'yi konuşuyor
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Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Pepe, Fas ile oynadıkları maçı Arjantinli hakemin yönetmesini eleştirmişti.

Pepe, şöyle konuşmuştu:


"Bu maçta Arjantinli bir hakem olması kabul edilemez. Kalecileri sürekli zaman geçirdi, sadece 8 dakika uzatma verdiler. Bugün gördüklerimden sonra kupayı Arjantin’e verebilirler.

Bruno Fernandes’in düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Hakemi sahadaki davranışları ve kibri... Arjantin’in şampiyon olacağına dair elimdeki her şeyle bahse girebilirim.

Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyunculara uyarmadı”

Arjantin-Hırvatistan maçında İtalyan hakem Daniele Orsato'nun Arjantin lehine verdiği penaltı Pepe'nin sözlerinin tekrar gündem olmasına yol açtı.

Maç golsüz devam ederken ani bir atakta Arjantinli futbolcu Hırvat kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu aşırıyor. Sonra da kaleciye çarpıp yere düşüyor. Kaleye girmek üzere olan topu da Hırvat defans oyuncusu çıkarıyor. Hakem bu sırada penaltıyı veriyor.

Yapılan yorumlarda "Top ayaktan çıkmış ve futbolcu oyununu tamamlamış ardından ivme kazanan iki futbolcu çarpışmış. Böyle penaltı mı olur? Kaleci ne yapacaktı? Adamın önünden kaçıp buyur geç mi diyecekti" ifadeleri kullanıldı.

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