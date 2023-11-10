Herkes rektör hanımın koltukları Havana Kahverengisi olacak cipini konuşuyor. Deri Havana Kahverengisi olmazsa binmem

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'e tahsis edilmek üzere makam aracı alımı için ihale açıldı.

Çukurova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan, “Rektörlük Makamında Makam Aracı Olarak Kullanılmak Üzere Binek Otomobil” ihalesi 20 Ekim’de onay aldı ve ihalenin 9 Kasım’da düzenlendiği bildirildi.

Piyasada, fiyatı 2 milyon TL’ye yaklaşan bir modele işaret eden teknik şartnamede belirtilen bazı özellikler şöyle:

• Model: 2,0 TDI SCR 200 PS DSG 4X4

• Koltuk Rengi: Deri - Havana Kahverengisi

• Motor Gücü: 200 hp

• Şanzıman: 7 vites / 4X4 Otomatik DSG

KOLTUK RENGİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

İhalenin ayrıntılarında, alınacak aracın lüks özelliklerini gözler önüne serdi. Özellikle 'koltuk rengi' olarak "Deri - Havana Kahverengisi" dikkatleri çekti.

HAVANA KOLTUK RENGİ