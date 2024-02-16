Sedat Peker'den Sevgililer Günü paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker'den Sevgililer Günü paylaşımı
Sedat Peker, Instagram'daki 2 yıllık sessizliğini bozdu ve eşi Özge Peker'in Sevgililer Günü'nü kutladı. Eşiyle fotoğraf paylaşan Sedat Peker, not olarak 'Seninle her şeye varım ben' yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker Instagram'da iki yıldır paylaşım yapmıyordu.

Peker iki yıllık sessizliğini Sevgililer Günü'nde bozdu. Eşi Özge Peker ile bir fotoğrafını paylaştı.

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

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14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Özge Peker'in gününü kutlayan Sedat Peker, paylaşımına bir de küçük not düşerek "Seninle her şeye varım ben" yazdı...

Peker çiftinin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Özge Yılmaz Peker ile 2008 yılında evlenen Sedat Peker, bu evliliğinden iki kızı, bir oğlu bulunuyor.

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ÖZGE PEKER HESABINI AKTİF KULLANIYOR

Sedat Peker Instagram hesabında paylaşım yapmazken, eşi Özge Peker ise hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Özge Peker geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bale yarışmasına katılan kızlarını desteklemeye gittikleri anları yayınlamıştı.

İşte o anlar...

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