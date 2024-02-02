6 Şubat depreminde ölenlerin sayısı güncellendi. Murat Kurum'un sözleri tartışma yaratmıştı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
6 Şubat depreminde ölenlerin sayısı güncellendi. Murat Kurum'un sözleri tartışma yaratmıştı
6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne 4 gün kala depremdeki can kaybının sayısı değişti. Yapılan yeni açıklamada 53 bin 537 kişinin vefat ettiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 107 bin 213 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında ise 128 milyar 949 milyon TL toplandığını, bunun 79 milyar 263 milyon TL'sinin harcandığını belirtti.

MURAT KURUM’UN CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında "130 bin canımız gitmiş ya, 11 ilde deprem oldu bakın İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kurum’un 130 bin açıklaması 6 Şubat felaketinde aslında daha fazla can kaybı olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

Resmi verilere göre 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklaması tartışılan Kurum'un 130 bin can kaybı için Cumhuriyet tarihindeki tüm depremleri kastettiği iddia edilmişti.

Yerlikaya ise vefat edenlerin sayısını 53 bin 537 olarak duyurdu.

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