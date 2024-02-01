AKP’li Murat Kurum sözlerine açıklık getirdi. “Depremde 130 bin canımız gitmiş” açıklaması gündem olmuştu

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, tv100’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine ilişkin konuşan Kurum, "Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. (6 Şubat depremlerinde) 130 bin canımız gitmiş" dedi.

Kurum, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın 11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin, İstanbul’a bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider, devlet kalmaz. Deprem terörle mücadele kadar önemli”

Dönemin mevcut AFAD Başkanı Yunus Sezer, 20 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu toplam 50 bin 96 can kaybı yaşandığını açıklamıştı.

KURUM SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Kurum, “130 bin canımız gitmiş" sözlerinin sosyal medyada infial yaratmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaparak 6 Şubat depremlerini değil, Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen tüm depremleri kastettiğini söyledi.

AKP’li Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler.”

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞ

Öte yandan Kurum, daha önce Haber Global’de katıldığı bir programda konuya ilişkin benzer ifadeler kullandığı anlara ilişkin de video paylaştı.

Paylaşılan videoda, “130 bin canımızı yitirdik” diyen Kurum’un, ardından gelen, “Kaç canımızı yitirdik?” sorusuna ise, “Son bir asırda 130 bin canımızı depremlerde, ülkemizde kaybettik.” yanıtını verdiği görülüyor.