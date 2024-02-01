AKP’li Murat Kurum sözlerine açıklık getirdi. “Depremde 130 bin canımız gitmiş” açıklaması gündem olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Murat Kurum sözlerine açıklık getirdi. “Depremde 130 bin canımız gitmiş” açıklaması gündem olmuştu
6 Şubat depremlerinden bahsederken "130 bin canımız gitmiş" diyen AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, sözlerine açıklık getirdi. Kurum, 6 Şubat depremlerini değil, Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen tüm depremleri kastettiğini söyledi. Öte yandan Kurum'un aynı sözleri daha önce de kullandığı ortaya çıktı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, tv100’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine ilişkin konuşan Kurum, "Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. (6 Şubat depremlerinde) 130 bin canımız gitmiş" dedi.

Kurum, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın 11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin, İstanbul’a bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider, devlet kalmaz. Deprem terörle mücadele kadar önemli”

Dönemin mevcut AFAD Başkanı Yunus Sezer, 20 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu toplam 50 bin 96 can kaybı yaşandığını açıklamıştı.

a3-dk6h.webp

KURUM SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Kurum, “130 bin canımız gitmiş" sözlerinin sosyal medyada infial yaratmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaparak 6 Şubat depremlerini değil, Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen tüm depremleri kastettiğini söyledi.

AKP’li Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler.”

ee.png

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞ

Öte yandan Kurum, daha önce Haber Global’de katıldığı bir programda konuya ilişkin benzer ifadeler kullandığı anlara ilişkin de video paylaştı.

Paylaşılan videoda, “130 bin canımızı yitirdik” diyen Kurum’un, ardından gelen, “Kaç canımızı yitirdik?” sorusuna ise, “Son bir asırda 130 bin canımızı depremlerde, ülkemizde kaybettik.” yanıtını verdiği görülüyor.

İlgili Haberler
Herkese bir yıldır yalan mı söylendi? Depremde 50 bin değil 130 bin kişi ölmüş. Murat Kurum'dan itiraf
Son dakika... Murat Kurum 6 Şubat depreminde 130 bin kişinin öldüğünü açıkladı
Son Haberler
ANKET ANK. KÜLT. TURZ. ETKİN. TEKS TEMİZ. ORG. HZM. İNŞ. TİC Resmi İlanlar
ANKET ANK. KÜLT. TURZ. ETKİN. TEKS TEMİZ. ORG. HZM. İNŞ. TİC
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ