Son dakika... Murat Kurum 6 Şubat depreminde 130 bin kişinin öldüğünü açıkladı

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Son dakika... Murat Kurum 6 Şubat depreminde 130 bin kişinin öldüğünü açıkladı
AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen vatandaşların sayısını 130 bin olarak açıkladı.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler için partiler ve belediye başkanları seçim çalışmalarına devam ederken, AKP’nin İstanbul Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDE 130 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesini anlatan Kurum, konuşması esnasında İstanbul'daki kentsel dönüşümün önemini vurgulamaya çalışırken, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişinin öldüğünü itiraf etti.

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"İSTANBUL’A BİR ŞEY OLURSA ÜLKE GİDER, BAYRAK GİDER, DEVLET KALMAZ"

Kurum yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Yaşanan Kahramanmaraş depreminde 130 bin canımız gitmiş bakın 11 ilde deprem oldu İstanbul 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul’a bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider devlet kalmaz. Deprem terörle mücadele kadar önemli” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YEREL SEÇİMLERİNDE 1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

Öte yandan Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından bir seçim anketi düzenlediklerini ve yapılan ankette 2 puan geride olduklarını söyledi. Kurum, yapılan anketten bir süre sonra ise vaatlerini açıkladığı lansmandan önce bir anket daha gerçekleştirdiklerini bu seferki ankette ise İstanbul seçimlerinde 1,5 puan önde olduklarını açıkladı.

Kurum, katıldığı canlı yayında şunları söyledi,

“Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık ve 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce bir anket şuan 1,5 puan öndeyiz. Bu sonuç CHP’nin yaptığı ankette de böyle. İnşallah biz rehavete kapılmadan büyük bir coşkuyla Cumhur İttifakı’mız ve İstanbul halkıyla birlikte 31 Mart’ta gerçek belediyecilik vizyonuyla Türkiye’nin 100. Yılında İstanbul vizyonunu eserlerimizi hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.“

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