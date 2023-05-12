Herkesin beklediği özellik sonunda WhatsApp'a geliyor

Editör: Osmancan EROK

Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp, WhatsApp Web‘in en son beta sürümüyle birlikte “düzenleme düğmesi” adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

WABetaInfo’ya göre Android beta kullanıcılarına da sunulacak güncellemede yeni mesaj düzenleme seçeneğiyle birlikte yazım hatalarını ya da baştan aşağı değiştirmek istenilen mesajları kullanıcılar dilediği gibi düzenleyebilecek.

Metinleri değiştirmek için mesaja uzun basıp üstteki üç noktaya dokunduktan sonra çıkan menüde yeni düzenleme düğmesini görülecek. Sohbetteki herkes, mesajın yanında metnin sonradan değiştirildiğini anlayabilmek için “düzenlendi” rozetini görecek. Ayrıca mesaj düzenleme süresi 15 dakika, bu nedenle mesajı düzenlemek için kullanıcıların kısıtlı zamanı olacak.

Bu süre sınırı, insanların haftalar ya da aylar önceki mesajları düzenlemediğine emin olmak için koyulsa da mesaj silme özelliğinde de 15 dakika süresi bulunuyordu. Ancak daha sonra WhatsApp tarafından alınan bir kararla bu süre iki gün şeklinde değiştirildi. Bu yüzden WhatsApp, benzer bir senaryoyu mesaj düzenleme kısmında da uygulayabilir.

Ek olarak WhatsApp Companion (Eşlik modu) üzerinden 2 ayrı cihazın bağlandığı durumlarda bir cihazın yolladığı mesaj, diğer cihazdan değiştirilemeyecek. Android için WhatsApp beta v2.23.10.13 ile özelliği test edilebilir.