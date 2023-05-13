WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik

Android 2.23.10.14 için WhatsApp beta güncellemesiyle yenilikler geliyor.

WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yenileniyor. Yakında sunulacak kanallar özelliğiyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanan farklı özellikler bulunuyor.

WABetaInfo sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanallar doğrulanabilir ve yeşil onay işareti simgesiyle işaretlenir olacak. Ancak, doğrulama talep etme süreci belirsizliğini koruyor.

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Kanal adının hemen altında takipçi sayısı bilgisi yer alacak.

WhatsApp, kanallardan alınan mesajlar için bildirimler üzerinde kullanıcı kontrolünü geliştirmeyi amaçlıyor böylece kanal başlığında sessize alma kısayolu olacak.

Bir kanalı takip eden kişilerin doğru sayısı, kanal bilgi ekranında bulunabilecek.

Kanal herkesin keşfetmesine ve paylaşılan içeriği görüntülemesine izin verecek şekilde herkese açık olarak ayarlanabilir.

WhatsApp kanallar yayına girdikten sonra kullanıcılar için pek çok özellik üzerinde çalışıyor.

Kanalları görüntüleme yeteneği geliştirme aşamasındadır.

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