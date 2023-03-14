Herkesin çok sevdiği şarkıyla 6'lı masaya klip yaptılar. Tele 1 spikeri piyanoda çaldı

6’lı masayı oluşturan liderlerin fotoğraflarıyla kolajlanan piyano performansı sosyal medyada gündem oldu. Tele 1 Spikeri Gizem Fidan’ın ‘Memleketim’ şarkısını piyano ile çaldığı videoda başta Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6’lı masayı oluşturan liderlerin fotoğrafları yer aldı.

Söz konusu videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Herkesin sevdiği şarkı ile hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu.