14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Herkesin çok sevdiği şarkıyla 6'lı masaya klip yaptılar. Tele 1 spikeri piyanoda çaldı

Herkesin çok sevdiği şarkıyla 6'lı masaya klip yaptılar. Tele 1 spikeri piyanoda çaldı

Herkesin çok sevdiği ‘Memleketim’ şarkısı ile hazırlanan klip sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda 6’lı masayı oluşturan liderlerin görüntüleri yer aldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:41
Takip Et

Herkesin çok sevdiği şarkıyla 6'lı masaya klip yaptılar

Herkesin çok sevdiği şarkıyla 6'lı masaya klip yaptılar. Tele 1 spikeri piyanoda çaldı
+
Aa
-

6’lı masayı oluşturan liderlerin fotoğraflarıyla kolajlanan piyano performansı sosyal medyada gündem oldu. Tele 1 Spikeri Gizem Fidan’ın ‘Memleketim’ şarkısını piyano ile çaldığı videoda başta Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6’lı masayı oluşturan liderlerin fotoğrafları yer aldı.

Söz konusu videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Herkesin sevdiği şarkı ile hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
7
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.