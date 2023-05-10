Ozan Arif’in yıllar önceki eseri seçim şarkısı oldu. Sözleri sanki bugünler için yazılmış

Editör: İsa Karaarslan

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça partilerin ve ittifakların tanıtım kampanyaları da hız kazandı. Partiler seçtikleri seçim şarkılarıyla da propagandalarını yürütmeye devam ediyor.

'BAK GÖRÜRSÜN' ESERİ SEÇİM ŞARKISI OLDU

Partilerin yanı sıra özellikle video paylaşım sitelerinde de bireysel olarak paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlardan bir tanesi de Ozan Arif’in ‘Bak Görürsün’ isimli eseri oldu.

Milliyetçi camianın önemli isimlerinden olan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Ozan Arif’in eserinin sözlerinin adeta bugünler için yazılmış olduğu yorumları yapılırken klip de beğeni topladı.

Seçim şarkısının klibinde de son dönemin toplumsal tahribatı yüksek olan olaylarına yer verildi. Erzurum mitinginde yaşanan olaylar, Sinan Oğan’ın seçim otobüsünün taşlanması, depremde yaşananlar, Kızılay’ın çadır satışı, Enes Kara isimli gencimizin intiharı, tarikatlar ve cemaatlere bırakılan Türkiye, hayat pahalılığı, sığınmacılar krizi gibi birçok öğe klipte hatırlatıldı.

Ozan Arif yıllar önce sanki bugünleri görerek kaleme aldığı eserinde şöyle yazmıştı;

Böyle gitmez hep bu devran

Döner gardaş bak görürsün

Boş mangalda kül savuran

Siner gardaş bak görürsün.

Gürültüsü çoktur boşun

Eti yenmez her cins kuşun

Eylüldeki sular kışın

Donar gardaş bak görürsün.

Öz yerine geçmez kabuk

Ok olur mu eğri çubuk?

Yalancının mumu çabuk

Söner gardaş bak görürsün.

İster cık de,ister he de

Neler gördük bu dünyada

Ata binen merkebe de

Biner gardaş bak görürsün

Pilavdan döner mi kaşık

Hep bu işler keşik keşik

Bize de o yeşil ışık,

Yanar gardaş bak görürsün.

Karga korkar havasından

Kartal geçmez davasından

Karga,kartal yuvasından

İner gardaş bak görürsün.

Hani nerde firavunlar

Nemrut varmış bir zamanlar

Arif der ki inananlar

Yener gardaş bak görürsün.

OZAN ARİF KİMDİR?

10 Haziran 1949''da Samsun''un Terme ilçesinde doğdu. Babası, Giresun''un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünden, annesi ise şimdiki ismi ile Demirözü eski adı ile Eşgüne köyündendir. Babası, Muharrem Çavuş''un (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma Hanım da, yine komşu köy Demirözü''nden aynı şekilde sevilen Gençağa Eşgünoğlu''nun kızıdır.

İlk ve ortaokulu Samsun''da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu''ndan mezun oldu. Okul süresi boyunca kışları okuyup, yazları çiftçilik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun''da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur.

Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun''da Devgeriş köyüne tayin oldu. 1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren; Süheylâ Hanım''la evlendi. Tek çocukları olan Mehmet Alp, 1973 yılında Samsun''da dünyaya geldi.

Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı''na bağlı olarak kamu hizmeti vermiştir.

Ozan Arif, özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.

OZAN ARİF NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

13 Şubat 2019''da gırtlak kanseri tedavisi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi''nde saat 04.50''de 69 yaşında öldü. Cenazesi, Samsun''da Kıranköy Mezarlığı''nda toprağa verildi.