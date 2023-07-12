Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın

Türkiye’de özellikle son 1-2 haftadır kendisi ya da eşi dostu hasta olmayan vatandaş yok neredeyse!

Tüm belirtiler de aynı

Ateş, halsizlik, ishal, kusma ve eklem ağrısı

Kimi vatandaşlar, “Koronada bile bu kadar kötü olmadım” diyor!

Hastaneler ise ana baba günü!

Örneğin geçtiğimiz gün Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde saat gece 3’te acile giden bir hastaya 86.sıra numarası verildi!

Gecenin tam 3’ünde tam 86 hasta vardı hastanenin acilinde!

Diğer hastanelerde de hemen hemen durum aynı,

İğne atsan yere düşmüyor hastane acillerinde!

Anlayacağınız hemen hemen herkes hasta şu an ülkede!

Sağlık Bakanlığı ise suskun!

Nasıl olmasın ki!

Ülkede bağıra bağıra sınırı geçerek gelen kızamık vakalarında bile aylar sonra açıklama yaptılar!

Açıklamada açıklama hani!

“Salgın yok, durum kontrol altında”

Koronada bile virüsün ülkeye geldiğini açıklamada geç kalmadılar mı gerçi?

Ülkede millet kırılmaya başladıktan sonra açıkladılar “Şu kadar vaka var bu kadar vaka var” diye!

Açıkladıkları tarihten aylar öncesinde aynı belirtilerle binlerce insan yatmıştı halbuki!

Şu an da durum pek farklı değil!

Vatandaş şu an hastalıktan kırılıyor ve ne olduğu da belli değil!

Hastane acillerinde yüzlerce hastaya bakmak zorunda olan doktorların elinden ilaç yazıp göndermek dışında bir şey gelmiyor hastaları!

Durumu araştırıp kamuoyunu bilgilendirmesi gereken bakanlık ise, Suriyeli sağlıkçılara kadro açmakla meşgul!

Kendi ülkesinde doğup büyüyen, “YERLİ VE MİLLİ” doktorları yurtdışına kaçıran bakanlık, vatandaşının sağlığını da önemsemiyor pek anlaşılan!

Salgın olmayabilir de, basit bir grip salgını da olabilir!

Her ne ise bakanlığın görevi açıklama yapmaktır!

Her sabah insanların alt alta üst üste toplu taşıma kullandığı ülkede erken tanı şart!

Millette homurdanmalar şimdiden başladı!

Bakanlık acilen açıklama yapmalı, bakanlık bunu yapmadığı takdirde çeşitli dedikodulara da mahal vermiş olacak!